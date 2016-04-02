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بالصور..انطلاق مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بدار الأوبرا..ووزير الثقافة يشارك فى كرنفال بالحناطير.. وتكريم محمود الجندى وفاطمة عيد وطارق شرارة.. والريس كابوريا يحيى المهرجان بأغانى السمسمية

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بالصور..انطلاق مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بدار الأوبرا..ووزير الثقافة يشارك فى كرنفال بالحناطير.. وتكريم محمود الجندى وفاطمة عيد وطارق شرارة.. والريس كابوريا يحيى المهرجان بأغانى السمسمية بالصور..انطلاق مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بدار الأوبرا..ووزير الثقافة يشارك فى كرنفال بالحناطير.. وتكريم محمود الجندى وفاطمة عيد وطارق شرارة.. والريس كابوريا يحيى المهرجان بأغانى السمسمية
فى أمسية فنية مميزة افتتح الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة يرافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور والذى يستمر على مدار 7 أيام بدار أوبرا دمنهور.
>مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور (1)

وخلال الافتتاح كرم وزير الثقافة عدد من أبرز رموز الفن الشعبى منهم الفنان الجداوى رمضان والفنانة فاطمة عيد والدكتور طارق شرارة ورائد مدرسة السمسمية صلاح آدم الشهير بالريس كابوريا بالإضافة إلى ابن البحيرة الفنان محمود الجندى.
>مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور (3)

كما تضمن فاعليات اليوم الأول للمهرجان فقرات فنية لفرقة محبى السمسمية للريس كابوريا الذى أشعل المهرجان بباقة من الألحان التراثية وكذلك عرض لفرقة بالية أوبرا القاهرة التى قدمت باقة من أشهر التابلوهات الشعبية.
>مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور (4)

من جانبه أكد حلمى النمنم وزير الثقافة على أهمية الثقافة والفنون فى نشر قيم الخير والمحبة بين البشر والحث على البناء ونبذ العنف، مشيرا إلى أهمية الفنون التراثية والشعبية كحلقة وصل بين الماضى والحاضر لترسيخ القيم والمفاهيم الإنسانية المختلفة.
>مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور (5)

يشارك فى المهرجان 16 فرقة فنون شعبية من 7 دول عربية وإفريقية وآسيوية هى السودان وأندونيسيا والهند وفلسطين والصين والأردن التى تشارك بفرقتين بجانب التى يمثلها 9 فرق للفنون الشعبية يقدمون تراثهم الإقليمى هم محبى السمسمية بالسويس والغربية والمنيا وجامعة بنها وتوشكى التلقائية والحرية بالإسكندرية والشرقية وجامعة بورسعيد وفرقة بالية أوبرالقاهرة.
>مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور (6)

وقد بدأت فعاليات حفل الافتتاح بعروض وكرنفالات للفرق المشاركة فى شوارع مدينة دمنهور حتى دار أوبرا دمنهور بوسط المدينة بمشاركة وزير الثقافة ومحافظ البحيرة وعدد من سفراء الدول والرموز الثقافية.
>مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور (7)

مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور (8)

مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور (9)

مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور (10)


>وزير الثقافة يكرم محمود الجندى وفاطمة عيد فى افتتاح مهرجان دمنهور

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