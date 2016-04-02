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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية يوم اليتيم وحفل زفاف جماعى

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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية يوم اليتيم وحفل زفاف جماعى بالصور.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية يوم اليتيم وحفل زفاف جماعى
شهد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء أمس الجمعة، احتفالية يوم اليتيم لعام 2016 بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية، حيث تم تجميع 1500 طفل يتيم من أبناء المحافظة بنادى المدينة المنورة وتقديم العروض الفنية والهدايا والألعاب وتنظيم ماراثون رياضى للأطفال تم فيه توزيع الميداليات والملابس الرياضية على الفائزين.

كما تم عقد زفاف جماعى لـ 5 عرائس أيتام وتسليمهم مبلغ 5000 جنيه لكل عروسة، وتسليم مساعدات زواج لـ 10 عرائس أيتام من أبناء الأقصر بواقع مبلغ 5000 جنيه لكل عروسة، وخلال الاحتفالية، وتم تكريم 5 أمهات مثاليات، وتكريم 10 أطفال أيتام متفوقين علمياً، و10 أطفال من حفظة القرآن الكريم، و5 من المعاقين الحاصلين على بطولات رياضية.

حفل زفاف جماعى بالأقصر (1)

حفل زفاف جماعى بالأقصر (2)

حفل زفاف جماعى بالأقصر (3)

حفل زفاف جماعى بالأقصر (4)

حفل زفاف جماعى بالأقصر (5)


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