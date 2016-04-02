اشتباكات عنيفة في محيط تعز والمليشيات تقصف الأحياء السكنية

سقط قتلى وجرحى في مواجهات بين المقاومة والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح من جهة أخرى، وذلك في الجبهة الشرقية والغربية والجنوبية في تعز. واشتدت وتيرة المواجهات، حيث اندلعت فجر امس الجمعة معارك في الجبهة الشرقية للمدينة واستهدف أفراد الجيش والمقاومة عربة عسكرية على متنها كمية كبيرة من الذخائر خاصة بالمليشيات بالقرب من مستشفى الحمد، شرقي المدينة. وقصف الحوثيون ومرتزقة صالح ليلاً مواقعَ للمقاومة وبعض الاحياء السكنية باستخدام صواريخ الكاتيوشا. وفي جبهة حيفان، جنوب مدينة تعز، أكدت مصادر محلية وقوع مواجهات عنيفة بين المقاومة والمليشيات اندلعت في جبهة الاعبوس. وبحسب المصادر فان المواجهات في حيفان، اندلعت اثر غارات جوية استهدفت مواقع تمركز المليشيات في المنطقة.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع المليشيات في منطقة الغيل، بالوازعية، ومدرسة الهاملي، في موزع، غرب مدينة تعز. وأشارت المصادر إلى ان المواجهات وغارات التحالف خلفت قتلى وجرحى في صفوف مليشيات صالح والحوثي، اضافة الى تدمير عدد من الآليات العسكرية، فيما قُتِلَ وأصيب آخرون من أفراد الجيش والمقاومة.

كما شهدت منطقة الضباب جنوب غرب مدينة تعز مواجهات مماثلة. وتجاوزت خسائر مليشيات الحوثي وقوات صالح 13 عنصراً ، وجُرح اكثر من 20 من مقاتليهم، كما تدمر مخزن للسلاح في مواجهات مع القوات الشرعية، وفي قصف لمقاتلات التحالف بمناطق مختلفة في تعز. فيما قُتِلَ 7 مسلحين وجُرِح 15 آخرون من رجال الجيش الوطني والمقاومة في مواجهات مع مليشيات الحوثي وقوات صالح على جبهات متعددة في تعز. إلى ذلك أُصيب ثمانية مدنيين جراء القصف العشوائي للانقلابيين على الاحياء السكنية في تعز. وقصفت مقاتلات التحالف مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الهجر بالقبيطة شرق تعز، واستهدفت مخزناً للأسلحة والمعدات ودمّرته بالكامل. كما قصفت مواقعَ في جبل الهان بالضباب غرب مدينة تعز.

ودارت معارك متفرقة تمكن خلالها رجال القوات الشرعية من التقدم خلف السجن المركزي وتطهير تبة الجبالي ونقطة الكوشن على الطريق الرئيسي باتجاه الضباب غرب مدينة تعز. وفي الوقت ذاته، دارت اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة - مسنودين بالجيش الوطني - ومليشيات الحوثي وصالح في جبل الاتياس بالوازعية. كما دارت اشتباكات شرسة إثر هجوم للمتمردين ومحاولات تسلل إلى حي الدعوة والكمب ومحيط منزل صالح وكلابة والصفاء شرقي المدينة.