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اليوم .. الحكم على محمد حسان لاتهامه بازدراء الاديان ونشر أفكار متطرفة

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اليوم .. الحكم على محمد حسان لاتهامه بازدراء الاديان ونشر أفكار متطرفة اليوم .. الحكم على محمد حسان لاتهامه بازدراء الاديان ونشر أفكار متطرفة
تنطق اليوم السبت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، وسكرتارية عمرو عبد العزيز، بالحكم فى الدعوى المقامة من أحمد فؤاد عبد اللطيف المحامى، والتى تتهم الشيخ محمد حسان بازدراء الأديان السماوية ونشر أفكار متطرفة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وكان المدعى بالحق المدنى أحمد فؤاد عبد اللطيف، قد ذكر فى دعواه أن "محمد إبراهيم إبراهيم حسان"، الشهير بـ"محمد حسان"، تحدث خلال إحدى حلقات برنامجه، والتى شاهدها المدعى على موقع "youtube"، عن قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، وقال: "إن والد السيدة خديجة كان يرفض تزويجها من الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه يتيماً، فصنعت السيدة خديجة طعاماً وشراباً ودعت أباها وزمرة من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها إن محمد صلى الله عليه وسلم يخطبنى فزوجنى إياه فزوجها.

وأضاف المدعى فى دعواه، أن ماجاء فى محتوى الفيديو يمثل تسفيه وازدراء أديان وإساءة للإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستنكراً أن يكون تزوج الرسول فى مجلس خمر، وأن زواجه من خديجة تم بخدعة وغش وتدليس، وكيف ينسب ذلك الفعل لخديجة التى وصفت بالطاهرة، معتبراً أن ذلك مثلما يدس السم فى العسل، وأن فيه إساءة لجموع المسلمين فى أقطار الأرض.

وطالب المدعى بتطبيق المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات، التى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استعمل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".

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