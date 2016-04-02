مجالس الشيوخ والشورى العربية والإفريقية: حزب الله منظمة إرهابية وإيران مدانة

أقر مؤتمر مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي مقترحا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية وإدانة إيران بسبب تدخلاتها المستمرة في الشأن الداخلي لدول المنطقة وسط إجماع كافة الدول المشاركة باستثناء الجزائر التي أبدت تحفظها بشأنه.

وجاءت الموافقة على اعتماد حزب الله منظمة إرهابية ضمن البيان الختامي لأعمال مؤتمر الرابطة الذي أنهى أعماله في العاصمة السودانية الخرطوم وانعقد برعاية الرئيس عمر البشير، فيما شاركت المملكة في المؤتمر بوفد ترأسه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وقال البيان: إن حزب الله وإيران مستمران بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف من خلال تغلغلهما وعملها العدائي ضد استقرار الأمة في اليمن وسوريا والعراق، ووفقاً لتفاصيل تصنيف الحزب، فإنه يستوجب أن يطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في الأمم المتحدة للإرهاب.

وتناول البيان الختامي للمؤتمر عدداً من التوصيات، من بينها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، واعتبر أن بقاء هذه القضية دون حل يسهم في تأجيج الأوضاع في المنطقة برمتها، بينما أدان أعمال تهويد القدس العربية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم يد العون والمساعدة للمملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة الأعباء المتصلة باللاجئين.