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تحذير الأمريكيين من السفر إلى جنوب شرق تونس

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تحذير الأمريكيين من السفر إلى جنوب شرق تونس تحذير الأمريكيين من السفر إلى جنوب شرق تونس

>حذرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة المواطنين الأمريكيين من السفر إلى جنوب شرق تونس قرب الحدود الليبية لأن جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة داعش تستهدف قوات الأمن والمواقع السياحية التونسية فى المنطقة.

ويدعو التحذير المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر قرب الحدود الليبية أو مناطق غرب تونس الجبلية وتوخى الحذر فى كل الأماكن التى يرتادها سائحون فى تونس، ويعد هذا التحذير أكثر جدية من تحذير السفر الذى صدر قبل شهر.

وقال التحذير إنه يجرى حث المواطنين الأمريكيين على تجنب التجمعات السياسية والحشود الضخمة والمظاهرات فى تونس والتنبه إلى احتمال تعرضهم للخطف.

وقُتل عشرات الأجانب فى هجومين كبيرين شنهما متشددون فى تونس العام الماضى.

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مصر 365