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إبراهيم المعلم : تلقيت تهديدات بسبب العمل مع"هيكل"..وقالولى "طلعته من المقبرة بعد ما دفناه"

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إبراهيم المعلم : تلقيت تهديدات بسبب العمل مع"هيكل"..وقالولى "طلعته من المقبرة بعد ما دفناه" إبراهيم المعلم : تلقيت تهديدات بسبب العمل مع"هيكل"..وقالولى "طلعته من المقبرة بعد ما دفناه"
قال إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق، أن الكاتب محمد حسنين هيكل " مات زعلان " على مستوى الصحافة بمصر وتأسيسه لمؤسسة هيكل كان هدفه انفتاح الصحافة المصرية على الصحافة العالمية وتطوير المهنة، إلا أنها لم تتمكن من القيام بأهدافها بسبب الحرب الشعواء عليها، ظنا أن هيكل يريد السيطرة على الإعلام.

وكشف المعلم، عن تلقيه تهديدات بسبب عمله مع "هيكل" وأن ذلك سيضيع الفرص فى ترشيحى وزيرا، والبعض كان يقول لى: أنت طلّعت هيكل من المقبرة بعد ما كنا دفناه".

وأكد المعلم، أن تأثير "هيكل" على الزعيم "جمال عبد الناصر "أقوى مما نظن، مقتبسا تعبير ثروت عكاشة، والذى قال فيه "أن عبد الناصر وجد توأم روحه عندما التقى هيكل".

جاء ذلك خلال جلسة النادى الإعلامى لتكريم سيرة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ، بحضور عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين.

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (1)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (2)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (3)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (4)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (5)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (6)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (7)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (8)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (9)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (10)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (11)

جلسة النادى الإعلامى لتكريم هيكل (12)

النادى الإعلامى يُكرم سيرة "الأستاذ" هيكل بحضور نجوم الإعلام
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