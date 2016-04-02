9 معلومات هامة عن قمل الرأس.. تعرفى عليها

يصيب قمل الرأس عددا كبيرا من الأطفال، ويتمركز على فروة الرأس والرقبة ويتغذى على دم الإنسان، وتنتشر معدلات الإصابة به بين الأطفال فى مرحلة الروضة والتعليم الأساسى، حيث غالبا ما يتبادلون فرشاة الرأس والقبعات والعديد من الأغراض، فتكون فرص انتقالها بين الأطفال كبيرة، كما أن القمل قد يصيب البالغين الذين يحتكون بهؤلاء الأطفال.

وكشفت تقرير نشره مؤخرا موقع "webmd" الأمريكى عن مجموعة من المعلومات المهمة التى يجب أن تعرفها كل أم عن قمل الشعر، وتشمل:

>1. القمل لا يقفز أو يطير من رأس شخص إلى آخر كما يعتقد الكثيرون، وتعتبر فرشاة الرأس هى أكثر الوسائل التى تنقله.

>2.على الرغم من صغر حجم القملة والبيض الخاص بها، إلا أنه يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولونها غالبا ما يكون أبيض أو بنى أو رمادى غامق.

>3.الحكة هى العرض الأكثر شيوعا بين الأطفال المصابين، وغالبا ما تبدأ بعد أسابيع أو حتى شهور من الإصابة بالقمل.

>4.يجب علاج القمل فى أسرع وقت ونصح الطفل بتجنب الهرش لأنه سيؤدى لتهيج الجلد وظهور التقرحات.

>5.النقطة الأهم عند العلاج هو أن تذهب الأم للحضانة أو المدرسة، كى تحدث مع المسئولين لفحص جميع الأطفال وعلاجهم جميعا فى نفس الوقت، لأنك لو عالجت طفلك بشكل منفرد فقد تعاوده الإصابة مرة أخرى حال احتكاكه بالأطفال المصابين.

>6.هناك بعض الوصفات التى تساهم فى علاج القمل مثل المايونيز والخل وزيت شجرة الشاى، فيمكن تجربتها، ولكن لا يجب الاعتماد عليهم بشكل رئيسى فى العلاج.

>7.يجب غسل جميع ملابس الطفل باستمرار وبمعدل أقصر خلال فترة العلاج باستخدام مياه ساخنة.

>8.تمشيط الشعر باستخدام أمشاط ذات أسنان دقيقة يساهم فى التخلص من القمل والبيض.

>9.يجب فحص رأس طفلك باستمرار للتأكد من خلوه من القمل، وعلاجه فى أسرع وقت بمجرد الإصابة، كما يجب نصحه بعدم استخدام أغراض زملائه.

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