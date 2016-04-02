تعرف على المراحل الأربعة الأساسية لرجيم البروتين



>المرحلة الأولى من رجيم البروتين

رجيم البروتين من الأنظمة الغذائية الصعبة التى يتبعها البعض لإنقاص أوزانهم والتخلص من الدهون الزائدة بصورة سريعة، وهناك 4 مراحل أساسية يجب التعرف عليها جيدا قبل اتباع رجيم البروتين للحصول على نتيجة إيجابية، وذلك وفق تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "best weight loss".>تسمى "مرحلة البحث" وفيها يتخلى الفرد نهائيا عن تناول الكربوهيدرات والاكتفاء فقط بـ20 جراما منها ليحصل الجسم على 10% فقط من السعرات الحرارية، على أن يحصل على الكربوهيدرات من القرنبيط، الكرفس، الفاصوليا الخضراء، والفلفل.

وفى هذه المرحلة يعتمد متبع الرجيم على البروتين من السمك، المحار، الدواجن، اللحوم، البيض، والجبن فى كل من وجبات الطعام الأساسية، مع الابتعاد عن الفواكه والمخبوزات والحبوب والمكسرات، كما أن تناول أكثر من 8 أكواب مياه فى اليوم من أساسيات أى نظام رجيم، ويستمر الفرد متبعا لهذه المرحلة أسبوعين على الأقل.

المرحلة الثانية من رجيم البروتين

المرحلة الثالثة من رجيم البروتين

المرحلة الرابعة لرجيم البروتين

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>ويطلق عليها اسم "مرحلة الموازنة" وتناول فيها الفرد 15 جراما من الكربوهيدرات من خلال الخضراوات التى تم التوصية بها فى المرحلة الأولى، مع تجنب الأطعمة التى تحتوى على سكر مضاف والكربوهيدرات الغنية بالمغذيات مثل المكسرات، والاستمرار فى هذا المرحلة حتى انقاص 4.5 كيلوجرام من الوزن الذى انتهت عنده المرحلة الأولى.>هى مرحلة ما قبل التثبيت، وهنا يزيد متبع الرجيم تدريجيا عدد الأطعمة التى يتناولها بما فى ذلك الفواكه والخضراوات النشوية والحبوب الكاملة، مع إضافة 10 جرامات من الكربوهيدرات كل أسبوع، وتستمر فى هذه المرحلة حتى يحقق الفرد الوزن الذى يريده.>هى مرحلة التثبيت، وتستمر لباقى الحياة بنفس الكميات التى تتناولها من الكربوهيدرات والتركيز على البروتين مع القليل من النشويات والابتعاد عن السكريات المضافة.