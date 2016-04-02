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حبس مسجلة نشل 4 أيام لاتهامها بسرقة موظف أمام مطعم بالعجوزة

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حبس مسجلة نشل 4 أيام لاتهامها بسرقة موظف أمام مطعم بالعجوزة حبس مسجلة نشل 4 أيام لاتهامها بسرقة موظف أمام مطعم بالعجوزة
قررت نيابة الجيزة، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامها بسرقة مبلغ 2200 جنيه من موظف أمام مطعم بشارع السودان دائرة قسم شرطة العجوزة .

البداية كانت بمرور رئيس وضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور تمكنوا من ضبط موظف بمجلة فنية مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم حال قيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى محضر بجنح مركز البرلس. وبمواجهة المتهمة اعترفت، أمام اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات .

يشار إلى أن المتهمة مقيمة دائرة قسم شرطة العمرانية والمسجلة بأرشيف قسم النشل، والسابق اتهامها فى 66 قضية نشل، والمحكوم عليها فى 2 قضية سرقة.


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