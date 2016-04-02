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التدخلات الغذائية الحديثة للأمراض.. ورشة عمل في «سعود الطبية»

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التدخلات الغذائية الحديثة للأمراض.. ورشة عمل في «سعود الطبية» التدخلات الغذائية الحديثة للأمراض.. ورشة عمل في «سعود الطبية»
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د. القحطاني خلال افتتاح ورش العمل

الرياض - خالد العوفي

    نظمت إدارة التغذية بمدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم التغذية العلاجية «ورشة عمل» تعد الأولى من نوعها في مجال التدخلات الغذائية الحديثة للأمراض.

وأوضحت رئيسة قسم التغذية العلاجية جواهر الخميسي بأن الورشة ركزت على أحدث ما توصلت إليه التغذية العلاجية للعديد من الأمراض مثل الصرع وجراحات السمنة وغذاء الأمراض المناعية ومرضى العناية المركزة والعنايات الحرجة والسرطان وغيرها من الأمراض التي يلعب الغذاء جزءاً كبيراً من العلاج بالنسبة لهم.

وبينت الخميس بأن الورشة استهدفت ذوي الإختصاص والمهتمين بمجالات التغذية العلاجية وحتى المرضى.

يذكر أن الورشة افتتحها أمس المدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور عبدالرحمن القحطاني ومديرة إدارة التغذية الأستاذة فاطمة الهدار، وتختتم فعالياتها اليوم وهي بواقع 16 ساعة معتمدة من الهيئة للتخصصات الصحية.

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