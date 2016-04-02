شراكة تثقيفية بين «تعليم تبوك» و«حقوق الإنسان»

التقى د. عمر الشريف المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك بمكتبه بمقر الإدارة عبدالرحيم العطوي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة تبوك وأعضاء فرع الهيئة بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والشراكة التثقيفية بين "تعليم تبوك" وهيئة حقوق الإنسان في المنطقة، ضمن برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تنفذها الهيئة للمجتمع.

ونوه د. الشريف بجهود هيئة حقوق الإنسان والأعمال الخدمية والإنسانية التي تضطلع بتنفيذها في المنطقة في إطار تعزيز القيم التي يحث عليها الدين الإسلامي والاهتمام بتنمية الإنسان، وتوعية المجتمع بحقوقه وواجباته.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تولي هذا الجانب جل عنايتها، من خلال تنفيذ برامج وقائية وإرشادية في المدارس.

بدوره، استعرض العطوي الإطار التنظيمي للهيئة وجهودها المحلية والدولية وملامح من إجراءاتها الميدانية المختلفة، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في سياق الاستفادة من الخبرات التربوية التعليمية في خدمة قضايا حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة التثقيفية بين الهيئة والتعليم في المنطقة.

وحضر اللقاء د. يحيى العطوي مدير إدارة التوجيه والإرشاد ب"تعليم تبوك" وعلي القرني مدير إدارة الإعلام التربوي.