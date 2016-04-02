أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان السبت 2 /4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان السبت 2 /4/2016 حظك اليوم برج السرطان السبت 2 /4/2016

السرطان على الصعيد المهني:
>

الحصول على ترقيات لن يأتى بسهولةن ولا تعتقد أن المهارات المهنية يجب أن تكون فردية فقطن لأن هناك عدد من المهارات المكتسبة تساعدك كثيراً فى التقدم نحو خطوات أفضل فى العمل، تؤهلك لتكون فى مقدمة الأشخاص الذين يستطيعون تنفيذ مهام بعينها وبالتالى ستكون من رجال العمليات الخاصة والصعبة فى عملك وتنال تقدير وثقة المحيطين بك.

على الصعيد العاطفى:
>

المشاعر هى محور الكون، و أحد أسرار التقرب لمولود برج السرطانن الذى تتحكم فيه عواطفه فى المقام الأول، ولأنه يميل إلى الحب والتعبير عن الغيرة بعدة أشكال مختلفة، فهو من أفضل الأبراج التى تدخل فى علاقات عاطفية ناجحة، لكن إذا وجد شريك الحياه الذى يتحمل طاقته العاطفية، ويعرف كيف يتعامل معها ومع تقلب حالته المزاجية.

على الصعيد الصحى:
>

وعكة صحية شديدة تصيبك بعد التعرض المستمر للهواء الشديد، خاصة مع تقلب حالة الطقس، مما سينعكس على حالتك الصحية بشكل سلبى فى الفترة القادمة،التزم الفراش وتناول المشروبات الدافئة، حتى تستعيد عافيتك سريعاً، ولا تنال منك نزلة البرد الحادة التى تسيطر عليك هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته، خاصة إنه بدأ ان يتعرف على كيفية الحصول على خبرات جديدة تصقل موهبته فى العمل، مما يجعله فى قائمة أصحاب الخبرات الكبيرة بالرغم من صغر سنه، وهذا كفيل أن يساعده فى الفترات القادمة ويجعله يقطع شوطاً كبيراً فى الحياة العملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى