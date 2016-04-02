حظك اليوم برج السرطان السبت 2 /4/2016

السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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الحصول على ترقيات لن يأتى بسهولةن ولا تعتقد أن المهارات المهنية يجب أن تكون فردية فقطن لأن هناك عدد من المهارات المكتسبة تساعدك كثيراً فى التقدم نحو خطوات أفضل فى العمل، تؤهلك لتكون فى مقدمة الأشخاص الذين يستطيعون تنفيذ مهام بعينها وبالتالى ستكون من رجال العمليات الخاصة والصعبة فى عملك وتنال تقدير وثقة المحيطين بك.المشاعر هى محور الكون، و أحد أسرار التقرب لمولود برج السرطانن الذى تتحكم فيه عواطفه فى المقام الأول، ولأنه يميل إلى الحب والتعبير عن الغيرة بعدة أشكال مختلفة، فهو من أفضل الأبراج التى تدخل فى علاقات عاطفية ناجحة، لكن إذا وجد شريك الحياه الذى يتحمل طاقته العاطفية، ويعرف كيف يتعامل معها ومع تقلب حالته المزاجية.وعكة صحية شديدة تصيبك بعد التعرض المستمر للهواء الشديد، خاصة مع تقلب حالة الطقس، مما سينعكس على حالتك الصحية بشكل سلبى فى الفترة القادمة،التزم الفراش وتناول المشروبات الدافئة، حتى تستعيد عافيتك سريعاً، ولا تنال منك نزلة البرد الحادة التى تسيطر عليك هذه الفترة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته، خاصة إنه بدأ ان يتعرف على كيفية الحصول على خبرات جديدة تصقل موهبته فى العمل، مما يجعله فى قائمة أصحاب الخبرات الكبيرة بالرغم من صغر سنه، وهذا كفيل أن يساعده فى الفترات القادمة ويجعله يقطع شوطاً كبيراً فى الحياة العملية.