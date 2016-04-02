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برج القوس حظك اليوم السبت 2/4 /2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 2/4 /2016 برج القوس حظك اليوم السبت 2/4 /2016

برج القوس على الصعيد المهنى:


>العمل يحتاج إلى التركيز، لذلك عليك البعد عن التشتت قدر الإمكان حتى تستطيع أن تنجز، حاول أن تبتعد عن الأفكار التى تُخرجك عن مود العمل، وعندما تنتهى من عملك فى الوقت المحدد، عليك مكافأة نفسك وتشجعيها حتى تُكرر الأمر، وحتى يصبح عادة من عاداتك .. كذلك يمكنك الاستعانة بخبرات الآخرين حتى يقترحون عليك طرق تساعدك على التركيز فى العمل.

برج القوس على الصعيد العاطفي:


>عندما تُحب شخصاً تجمع بينكما علاقة صداقة وطيدة، ثم تتحول هذه الصداقة لحب بالنسبة لك .. فلا تتسرع بمصارحته بمشاعرك، يمكنك التلميح له أكثر من مرة فإن وجدته متجاوباً معك .. يمكنك الاعتراف له بكل صراحة .. فعلاقات الحب التى تبدأ بصداقة، تكون من أجمل العلاقات العاطفية، لوجود مساحة كبيرة مشتركة بينكما.

برج القوس على الصعيد الصحى:


>القلق لا يؤدى سوى للإجهاد، والأرق .. مما يؤثر بالسلب على صحتك .. عليك أن تمارس الرياضة حتى تتخلص من التفكير، لأن المجهود البدنى الذى ستبذله أثناء ممارستك إياها، سيجعلك آخر اليوم تنام بلا تفكير.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>زيارة الأصدقاء لك وزيارتك لهم تُجدد الحياة، فحتى تقضى على الروتين والملل الذى تشعر به .. عليك الاتفاق مع أصدقائك للخروج لمكان جديد لم تذهبوا إليه من قبل، وتجربة الكثير من الأشياء الجديدة التى لم تفعلوها أبداً من قبل.

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مصر 365

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