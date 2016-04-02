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حظك اليوم برج الدلو السبت 2 أبريل

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حظك اليوم برج الدلو السبت 2 أبريل حظك اليوم برج الدلو السبت 2 أبريل

على الصعيد المهنى..
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أوضاعك فى العمل مستقرة كما يؤكد حظك فى هذا اليوم، ولكنك قد تواجه بعض الصعوبات بسبب بعض الخلافات القديمة التى قد تعود إلى الساحة من جديد، حاول أن تكون أكثر هدوءاً فى التعامل مع كل هذه الأمور، ولا تدع العصبية تسيطر عليك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..
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تحاول أن تغير علاقتك بالحبيب إلى أفضل مما يكون، قد تواجه عدد من الصعاب، ولكن تأكد أن كل هذا سيمر مرور الكرام بسبب أن الحبيب على يقين تام أن علاقتكما يجب أن تكون أفضل مما يكون.

على الصعيد الصحى..
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فى الفترة الأخيرة أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك أن تلتزم بتعليمات الأطباء التى طالما أهملتها، فمن الضرورى أن تركز أنت على كل هذه الأمور البسيطة، حتى لا تندم فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، اصبر قليلاً وأبحث عن أفضل الطرق كى تسلكها، ولا تستمع إلى الأراء السيئة من حولك، حتى لا تندم فيما بعد على أى قرار مهما كان حجمه.

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مصر 365

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