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برج الحمل حظك اليوم السبت 2/4 /2016

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برج الحمل حظك اليوم السبت 2/4 /2016 برج الحمل حظك اليوم السبت 2/4 /2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>حتى لا تشعر بالروتين والملل فى العمل .. عليك أن تتوقف عن تكرار ما تقوم به يومياً، وتغيير الطريقة التى تقوم بها، فعليك محاربة الروتين بتغيير بعض التفاصيل البسيطة التى ستجد فارق كبير عند تغييرها رغم بساطتها، وهذا التغيير سيساعدك على الإنتاج بشكل أكبر، وسيجدد حماسك.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:


>عندما تجد جداراً عازلاً نشأ بينك وبين شريك حياتك، فأنت بحاجة إلى كسر حاجز الصمت، قم بالتحدث إليه ومصارحته بما يقلقك، فالمصارحة أكثر الطرق للوصول إلى الحلول، عليك كذلك أن تنصت إليه جيداً، وإلى مشاكله، وأن تحترمها وتحاول أن تتفهمها، فحديثكما معاً سيساعدكما على التفاهم بشكل أكبر، وكذلك سيضعكما على أرضية مشتركة، وستعرفان أين الخلل.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>صحتك تحتاج إلى الاهتمام منك أكثر من ذلك، عليك أن تبحث عن تناسبك وتداوم عليها، كذلك عليك البحث عن أصدقاء يمارسون الرياضة، ويساعدونك على ممارستها والمداومة عليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>الإحباط شعور وارد أن ينتاب أى شخص، ولكن المهم ألا يستسلم لهذا الشعور، يمكنك تجربة أشياء جديدة حتى تتخلص منه.

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مصر 365

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