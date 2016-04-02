برج الحوت حظك اليوم السبت 2\4\2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

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برج الحوت على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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متغيرات جديدة تطرأ عليك فى العمل، ترقية من رئيسك فى العمل تنتظرك لتضعك فى منصب هام جدًا كنت تطمح به منذ فترة كبيرة، الوقت قد حان لتنفيذ كل مخططاتك التى كنت تطمح بها، فأنت تتمتع بقدرات كبيرة قادرة على أن تؤهلك لتولى مسئولية العمل بأكمله فيما بعد، حافظ على هذا الجهد ولا تتكاسل.حب جديد ينتظرك الأيام المقبلة، شخص يصارحك بحبه كان يخشى أن يفعل ذلك الفترة الماضية، لذا فالوضع اليوم على ما يرام، أنت تخشى من الدخول فى قصة حب جديدة هذه الأيام لكن هذا الشخص يبدو أنه على قدر المسئولية، لذا لا تحاول صده بأى طريقة مهما كانت.صحتك ليست جيدة هذه الأيام، فنتيجة لعملك الدائم وسهرك فى العمل لفترات كثيرة فإن الإرهاق الذهنى والجسدى بدأ يظهر عليك، تناول الوجبات السريعة والاعتماد عليها بشكل كلى سيجعل وزنك يزداد دون أى فائدة تطرأ على صحتك.اليوم مناسب لمقابلة بعض الأصدقاء والأقارب، لابد أن تُحسن من علاقاتك الاجتماعية هذه الأيام فهى ستفيدك كثيرًا وستقف حائط صد ضد من يحاولون إياذئك، حاول أن تتحلى بالصبر خاصة فيما يتعلق بالأزمات التى تواجهها مع أصدقاؤك.