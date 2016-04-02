برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2/4 /2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>عليك الفصل بين علاقاتك الشخصية، وعملك .. فلا يجب أبداً تصفى خلافاتك الشخصية من خلال العمل .. هذا سيفقدك مصداقيتك عند مرؤوسينك، ورويداً رويداً ستفقد احترامك لنفسك، كن عادلاً ولا تعاقب أحد لسبب شخصى مادام يربط بينكما مكان عمل واحد، كذلك ركز على عملك فقط، ولا تعطى فرصة لأحد أن ينتقص من إتقانك له.>مهما كنت مشغولاً، ومهما كان وقتك مزدحماً بالعديد من المهام، عليك إعادة التوازن من جديد، وتخصيص وقت لعائلتك ولشريك حياتك، قد تخرج معه فى أنشطة عديدة وجديدة كالإبحار، أو ركوب الخيل، فالانطلاق فى الطبيعة سيحسن الحالة المزاجية لكم، وكذلك سيوطد العلاقة بينكم.>تحسين علاقتك بالآخرين لا يكفى لإحساسك بالرضا والسعادة، ولا يبرر إهمالك لصحتك، تحتاج بعد كل إجهاد اليوم الذى تشعر به إلى حمام دافىء، ثم الاسترخاء، ومحاولة عدم التفكير .. كذلك عليك اتباع نظاماً غذائياً صحياً يساعدك على استعادة لياقتك البدنية.>الحياة تحتاج منك إلى الكثير من المغامرة، والمخاطرة من أجل الحصول على ما تريد، لن يأتى كل شىء إليك على طبق من ذهب .. تأكد من ذلك، فلا تتردد فى اقتناص ما تريد، ولا تنتظر حتى يأتى هو لك لأنه لن يفعل دون سعى منك.