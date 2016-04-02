أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم السبت 2/4 /2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم السبت 2/4 /2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 2/4 /2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
>

ثقتك الزائدة فى قدرتك على إنجاز جميع مهام العمل وحدك، دون الحاجة لمساعدة أحد من الزملاء تفقدك كثيراً من مقومات النجاح فى العمل، فكثير من المهام العملية لن تنفذ على أكمل وجهن إلا إذا تعاون اكثر من شخص فيها، فالتكامل فى العمل لا يعنى أن يكون شخصاً واحداً متكاملاً، لكنه يعنى التكامل بين عناصر فريق العملن فلكل شخص صفة تميزه عن الآخر فى العمل.

على الصعيد العاطفى:
>

بالرغم من اخلاصك مع شريك حياتك، لكنك تمتلك مجموعة من الصفات السيئة كفيلة بتدمير العلاقة، خاصة إن كان شريك حياتك ذو طباع مختلفة عنك، فالمجاملة الزائدة، والردود التى تتعمد بها إثارة مشاعر غضبه، لن تكون محتملة مع مرور الوقت، احذر من الاستمرار من المعاملة بههذ الصفات، حتى لا تكون قد بدأ ت نهاية علاقتك العاطفية.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
>

تبحث دائماً عن حلول لمشكلاتك الصحية، التى تفاقمت بعد أن تركتها تتراكم بفضل إهمالك الشديد فى هذه النواحى، وعندما تجد حلول تتعامل معها بشكل نظرى فقطن مما يجعلك بحاجة دائماً لاستشارة الطبيب حتى تكون تحت تعليمات صارمة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى، أن يعيش فترة متوترة فى حياته خاصة إنه متمسك بعدة أفكار تجعله يخسر كثيراً فى محيط عملهن لأنه يعتمد على مبدأ الاكتفاء بخبراته فقط، دون النظر إلى العناصر التكمالية فى باقى عناصر العمل التى ستصقل خبرته العملية مع الوقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى