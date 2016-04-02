برج الثور حظك اليوم السبت 2 / 4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>تحصد قريبًا نتيجة اجتهادك فى عملك فى الطريق المستقيم منذ فترة طويلة، فحاول ألا تستسلم للموجة السائدة وتلجأ للخداع أو الغش لإنجاز مهمة لك، فهذه مخاطرة لا داعى لها قد تضيع كل جهودك الماضية وستفقد الثقة التى بذلت مجهودًا مضنيا فى بناءها على مر السنين. على الصعيد العاطفي:

>انت منشغل بأشياء كثيرة وتولى اهتمامًا أقل لشريك حياتك ورغم ذلك ستجده داعما لك على الصعيدين العملى والعاطفى، فحاول أن تظهر له التقدير حتى لو كان بشكل محدود. برج الثور على الصعيد الصحي:

>اليوم مناسب للغاية لإجراء بعض التغييرات الإيجابية التى تحتاجها فى نمط حياتك، فقد تلتقى بشخص أو تعيد التواصل بشخص يدفعك ويشجعك على تغيير نمط حياتك غير الصحي. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>الراحة والاسترخاء هما الشعار الذى يجب ان ترفعه اليوم فهما ما يساعدانك على اجتياز الأيام الصعبة التى تعيشها، احرص مهما كانت مشاغلك على أن تمنح نفسك يومًا واحدًا من التأمل الهادئ وتشارك مشاعرك مع شخص يساعدك على تحقيق أكبر قدر من الراحة اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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