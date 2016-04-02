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برج الأسد حظك اليوم السبت 2/4 /2016

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برج الأسد حظك اليوم السبت 2/4 /2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 2/4 /2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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القدرة على التحكم فى الأعصاب والكلمات التى تخرج منك فى أوقات الانفعال أحد أسباب نجاحك فى العمل، لأن بعض المهن تحتاج إلى قدرة على الإدارة والتعامل مع طبيعة الأجواء العملية، أكثر من الكفاءة العملية ذات نفسها، فأنت من الشخصات التى تصلح أن تكون شخصية قيادية، لديك قدرة تنظيمية وقرارات حاسمة، وتعرف كيف تستخدم مرونتك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:
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الكلمات برج الحادة التى تستخدمها دائماً فى علاقتك بشريك حياتك لا يمكن ان تكون هى السمة الأساسية فى علاقتكم، فإن قررت البحث عن أسباب المشكلات التى توتر علاقتكم من وقت لآخر، فأبحث عن لكماتك الحادة التى تطلقها فى بعض الأوقات، قد لا تكون تقصد معناها فعلاً، لكن وقعها على الأذن والنفس به الكثير من المشاعر التى تؤذى النفس.

برج الأسد على الصعيد الصحى:
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التكتم الدائم على مشاعرك وانفعالاتك والتفكير طوال الوقت فى كيفية، التخلص منها وحل المشكلات يتسبب فى كثير من الأضرار النفسية لك، التى غالباً ما تصاحب بأعراض صحية مثل تساقط الشعر، وبهتان الوجه، وألام المعدة والصداع.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة هامة فى حياته يثبت بها ان شخصيته قادرة على الإدارة والقيادة، وتصحيح اوضاع العمل بفض ذكائك فى القدرة على التقرب من الجميع، وجذب المحيطين لك، ولذلك يعتبر مولود الأسد من أنجح الأشخاص الذين يديرون مناصب قيادية.

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مصر 365

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