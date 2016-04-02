برج العذراء حظك اليوم السبت 2\4\2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>الأمور فى عملك تسير بشكل سريع ومخيف، المشاكل مع رؤسائك وزملاؤك فى العمل تزداد يومًا بعد الآخر، الأجواء متوترة مع كل زملاؤك، حاول البحث عن فرصة عمل أخرى تناسبك هذه الأيام، تحسبًا لأى ظروف قد تطرأ على عملك الحالى وتصيبك بالتوتر والضيق، حاول تحسين الأجواء مع رؤسائك فى العمل.>مشاكل تطرأ عليك أنت وشريك حياتك بسبب الماديات، الوضع الآن غير مناسب لمناقشة التفاصيل المادية مع شريكك، أنت ترغب فى تحقيق أشياء تتكلف مبالغ عالية وهذه الأشياء لم تتناسب مع القدرات المالية لشريكك، حاول تحسين الأجواء بينك وبين شريكك حتى لا تتطور الأمور للأسوأ بوتيرة سريعة.>صحتك تتحسن نتيجة لفترة الراحة التى قد أخذتها من العمل كنت تحتاج إلى التنزه فى أماكن مليئة بمظاهر الطبيعة، حتى تتحسن نفسيتك وبالتالى تنعكس على صحتك، ممارسة الرياضات الخفيفة مثل المشى والجرى سيجعل صحتك جيدة وسيحسن أيضًا من نفسيتك.>العصبية التى تعد من أصعب صفاتك تخلق مشاكل كثيرة بينك وبين أصدقاؤك، لذا حاول أن تتعامل بهدوء وتريث هذه الفترة، كنت قد تسببت فى حدوث مشاكل بين صديقين لك، الوضع الآن مناسب لإصلاح ما حدث فى الفترة الماضية.