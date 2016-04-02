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حظك اليوم برج العقرب السبت 2 أبريل

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حظك اليوم برج العقرب السبت 2 أبريل حظك اليوم برج العقرب السبت 2 أبريل

على الصعيد المهنى..


>أوضاعك المهنية مستقرة، فى المرحلة المقبلة يجب أن تضع خطة جيدة لمحاربة كافة الأمور السلبية التى وقفت حائل أمامك فى الماضى، دع الحياة تمر ولا تبحث عن أمور قد تكون سبباً فى فشلك، لا تستمع إلى آراء المحبطين، وانطلق فى عملك وحاول أن تبذل قصارى جهدك.

برج العقرب على العصيد العاطفى..


>تفرغك فى الفترة الماضية ساهم فى تطوير علاقتك بالحبيب إلى درجة كبيرة، خصوصاً أن الحياة كانت استحالت بينكما فى الفترة الأخيرة، عليك أن تستمر فى هذا الطريق الذى قد يكون سبباً فى اسعادكم، كن هادئ ولا تتخذ أى قرارات انفعالية مهما كان السبب.

على الصعيد الصحى..


>صحتك تدهورت كثيراً فى الفترة الأخيرة، عليك أن تحصلك على قسط وافِ من الراحة، ويفضل أن تحصل على عدد ساعات نوم كافِ تكفل لك الراحة والاسترخاء، ومن الأفضل أن تستشير طبيبك الخاص فى هذا الأمر.
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>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كثيرة على كافة المستويات، وتحديداً على مستوى العمل والأصدقاء، استعيد علاقتك بهم فى أسرع وقت ممكن، ولا تخسر أى منهم لأن كل هذا سيكون له تأثير فيما بعد على حياتك.

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مصر 365

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