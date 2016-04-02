حظك اليوم برج العقرب السبت 2 أبريل

برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على العصيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>أوضاعك المهنية مستقرة، فى المرحلة المقبلة يجب أن تضع خطة جيدة لمحاربة كافة الأمور السلبية التى وقفت حائل أمامك فى الماضى، دع الحياة تمر ولا تبحث عن أمور قد تكون سبباً فى فشلك، لا تستمع إلى آراء المحبطين، وانطلق فى عملك وحاول أن تبذل قصارى جهدك.>تفرغك فى الفترة الماضية ساهم فى تطوير علاقتك بالحبيب إلى درجة كبيرة، خصوصاً أن الحياة كانت استحالت بينكما فى الفترة الأخيرة، عليك أن تستمر فى هذا الطريق الذى قد يكون سبباً فى اسعادكم، كن هادئ ولا تتخذ أى قرارات انفعالية مهما كان السبب.>صحتك تدهورت كثيراً فى الفترة الأخيرة، عليك أن تحصلك على قسط وافِ من الراحة، ويفضل أن تحصل على عدد ساعات نوم كافِ تكفل لك الراحة والاسترخاء، ومن الأفضل أن تستشير طبيبك الخاص فى هذا الأمر.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كثيرة على كافة المستويات، وتحديداً على مستوى العمل والأصدقاء، استعيد علاقتك بهم فى أسرع وقت ممكن، ولا تخسر أى منهم لأن كل هذا سيكون له تأثير فيما بعد على حياتك.