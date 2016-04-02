حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم السبت 2 أبريل 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>عليك الفصل بين علاقاتك الشخصية، وعملك .. فلا يجب أبداً تصفى خلافاتك الشخصية من خلال العمل .. هذا سيفقدك مصداقيتك عند مرؤوسينك، ورويداً رويداً ستفقد احترامك لنفسك، كن عادلاً ولا تعاقب أحد لسبب شخصى مادام يربط بينكما مكان عمل واحد، كذلك ركز على عملك فقط، ولا تعطى فرصة لأحد أن ينتقص من إتقانك له.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>مهما كنت مشغولاً، ومهما كان وقتك مزدحماً بالعديد من المهام، عليك إعادة التوازن من جديد، وتخصيص وقت لعائلتك ولشريك حياتك، قد تخرج معه فى أنشطة عديدة وجديدة كالإبحار، أو ركوب الخيل، فالانطلاق فى الطبيعة سيحسن الحالة المزاجية لكم، وكذلك سيوطد العلاقة بينكم.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>تحسين علاقتك بالآخرين لا يكفى لإحساسك بالرضا والسعادة، ولا يبرر إهمالك لصحتك، تحتاج بعد كل إجهاد اليوم الذى تشعر به إلى حمام دافىء، ثم الاسترخاء، ومحاولة عدم التفكير .. كذلك عليك اتباع نظاماً غذائياً صحياً يساعدك على استعادة لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الحياة تحتاج منك إلى الكثير من المغامرة، والمخاطرة من أجل الحصول على ما تريد، لن يأتى كل شىء إليك على طبق من ذهب.. تأكد من ذلك، فلا تتردد فى اقتناص ما تريد، ولا تنتظر حتى يأتى هو لك لأنه لن يفعل دون سعى منك

برج الثور حظك اليوم السبت 2 / 4/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>تحصد قريبًا نتيجة اجتهادك فى عملك فى الطريق المستقيم منذ فترة طويلة، فحاول ألا تستسلم للموجة السائدة وتلجأ للخداع أو الغش لإنجاز مهمة لك، فهذه مخاطرة لا داعى لها قد تضيع كل جهودك الماضية وستفقد الثقة التى بذلت مجهودًا مضنيا فى بناءها على مر السنين.

على الصعيد العاطفي:

>أنت منشغل بأشياء كثيرة وتولى اهتمامًا أقل لشريك حياتك ورغم ذلك ستجده داعما لك على الصعيدين العملى والعاطفى، فحاول أن تظهر له التقدير حتى لو كان بشكل محدود.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>اليوم مناسب للغاية لإجراء بعض التغييرات الإيجابية التى تحتاجها فى نمط حياتك، فقد تلتقى بشخص أو تعيد التواصل بشخص يدفعك ويشجعك على تغيير نمط حياتك غير الصحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>الراحة والاسترخاء هما الشعار الذى يجب ان ترفعه اليوم فهما ما يساعدانك على اجتياز الأيام الصعبة التى تعيشها، احرص مهما كانت مشاغلك على أن تمنح نفسك يومًا واحدًا من التأمل الهادئ وتشارك مشاعرك مع شخص يساعدك على تحقيق أكبر قدر من الراحة اليوم.

برج الحمل حظك اليوم السبت 2/4 /2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>حتى لا تشعر بالروتين والملل فى العمل .. عليك أن تتوقف عن تكرار ما تقوم به يومياً، وتغيير الطريقة التى تقوم بها، فعليك محاربة الروتين بتغيير بعض التفاصيل البسيطة التى ستجد فارق كبير عند تغييرها رغم بساطتها، وهذا التغيير سيساعدك على الإنتاج بشكل أكبر، وسيجدد حماسك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>عندما تجد جداراً عازلاً نشأ بينك وبين شريك حياتك، فأنت بحاجة إلى كسر حاجز الصمت، قم بالتحدث إليه ومصارحته بما يقلقك، فالمصارحة أكثر الطرق للوصول إلى الحلول، عليك كذلك أن تنصت إليه جيداً، وإلى مشاكله، وأن تحترمها وتحاول أن تتفهمها، فحديثكما معاً سيساعدكما على التفاهم بشكل أكبر، وكذلك سيضعكما على أرضية مشتركة، وستعرفان أين الخلل.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>صحتك تحتاج إلى الاهتمام منك أكثر من ذلك، عليك أن تبحث عن رياضة تناسبك وتداوم عليها، كذلك عليك البحث عن أصدقاء يمارسون الرياضة، ويساعدونك على ممارستها والمداومة عليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>الإحباط شعور وارد أن ينتاب أى شخص، ولكن المهم ألا يستسلم لهذا الشعور، يمكنك تجربة أشياء جديدة حتى تتخلص منه.

برج القوس حظك اليوم السبت 2/4 /2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>العمل يحتاج إلى التركيز، لذلك عليك البعد عن التشتت قدر الإمكان حتى تستطيع أن تنجز، حاول أن تبتعد عن الأفكار التى تُخرجك عن مود العمل، وعندما تنتهى من عملك فى الوقت المحدد، عليك مكافأة نفسك وتشجعيها حتى تُكرر الأمر، وحتى يصبح عادة من عاداتك .. كذلك يمكنك الاستعانة بخبرات الآخرين حتى يقترحون عليك طرق تساعدك على التركيز فى العمل.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

>عندما تُحب شخصاً تجمع بينكما علاقة صداقة وطيدة، ثم تتحول هذه الصداقة لحب بالنسبة لك .. فلا تتسرع بمصارحته بمشاعرك، يمكنك التلميح له أكثر من مرة فإن وجدته متجاوباً معك .. يمكنك الاعتراف له بكل صراحة .. فعلاقات الحب التى تبدأ بصداقة، تكون من أجمل العلاقات العاطفية، لوجود مساحة كبيرة مشتركة بينكما.

برج القوس على الصعيد الصحى:

>القلق لا يؤدى سوى للإجهاد، والأرق .. مما يؤثر بالسلب على صحتك .. عليك أن تمارس الرياضة حتى تتخلص من التفكير، لأن المجهود البدنى الذى ستبذله أثناء ممارستك إياها، سيجعلك آخر اليوم تنام بلا تفكير.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>زيارة الأصدقاء لك وزيارتك لهم تُجدد الحياة، فحتى تقضى على الروتين والملل الذى تشعر به .. عليك الاتفاق مع أصدقائك للخروج لمكان جديد لم تذهبوا إليه من قبل، وتجربة الكثير من الأشياء الجديدة التى لم تفعلوها أبداً من قبل.

برج الميزان حظك اليوم السبت 2 / 4/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>إذا كنت تقدمت من فترة للحصول على وظيفة جديدة، من المحتمل أن تتلقى بعض الأخبار الجيدة بشأن عملك، واليوم مثالى جدًا لأى نوع من الاستثمار إذا كنت مثلاً تخطط لشراء عقارب مثل منزل أو شقة جديدة، فقد تحصل على صفقة جيدة اليوم.

على الصعيد العاطفي:

>من المحتمل أن يؤثر شيء ما على الانسجام فى العلاقة العاطفية الحالية غالبًا سيكون السبب هو التوتر الذى تعيشه فى عملك أو المجالات الأخرى فى حياتك، حاول أن تتجاهل الخلافات على الأشياء الصغيرة اليوم لأنها قد تؤدى إلى خلاف كبير جدًا.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>أنت عرضة للإصابة بأمراض طفيفة اليوم لكن بإمكانك أن تتجنبها مع الاحتياطات المناسبة، فلا تأكل الوجبات السريعة ولا تعرض نفسك لتيار الهواء، واحترس لأن هناك إمكانية لإصابتك بمشاكل فى المعدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>رغم كل المصاعب اليوم عظيم بالنسبة لك، وستتلقى مساعدات من أشخاص لا تتوقعهم للخروج من مأزق سيء جدًا، هذه المساعدة تجعلك تنسى حتى هذا الموقف السيء.

برج الأسد حظك اليوم السبت2/4 /2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>القدرة على التحكم فى الأعصاب والكلمات التى تخرج منك فى أوقات الانفعال أحد أسباب نجاحك فى العمل، لأن بعض المهن تحتاج إلى قدرة على الإدارة والتعامل مع طبيعة الأجواء العملية، أكثر من الكفاءة العملية ذات نفسها، فأنت من الشخصات التى تصلح أن تكون شخصية قيادية، لديك قدرة تنظيمية وقرارات حاسمة، وتعرف كيف تستخدم مرونتك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

>الكلمات الحادة التى تستخدمها دائماً فى علاقتك بشريك حياتك لا يمكن ان تكون هى السمة الأساسية فى علاقتكم، فإن قررت البحث عن أسباب المشكلات التى توتر علاقتكم من وقت لآخر، فأبحث عن لكماتك الحادة التى تطلقها فى بعض الأوقات، قد لا تكون تقصد معناها فعلاً، لكن وقعها على الأذن والنفس به الكثير من المشاعر التى تؤذى النفس.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>التكتم الدائم على مشاعرك وانفعالاتك والتفكير طوال الوقت فى كيفية، التخلص منها وحل المشكلات يتسبب فى كثير من الأضرار النفسية لك، التى غالباً ما تصاحب بأعراض صحية مثل تساقط الشعر، وبهتان الوجه، وألام المعدة والصداع.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة هامة فى حياته يثبت بها ان شخصيته قادرة على الإدارة والقيادة، وتصحيح اوضاع العمل بفض ذكائك فى القدرة على التقرب من الجميع، وجذب المحيطين لك، ولذلك يعتبر مولود الأسد من أنجح الأشخاص الذين يديرون مناصب قيادية.

برج الجدى حظك اليوم السبت 2/4 /2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>ثقتك الزائدة فى قدرتك على إنجاز جميع مهام العمل وحدك، دون الحاجة لمساعدة أحد من الزملاء تفقدك كثيراً من مقومات النجاح فى العمل، فكثير من المهام العملية لن تنفذ على أكمل وجهن إلا إذا تعاون اكثر من شخص فيها، فالتكامل فى العمل لا يعنى أن يكون شخصاً واحداً متكاملاً، لكنه يعنى التكامل بين عناصر فريق العملن فلكل شخص صفة تميزه عن الآخر فى العمل.

على الصعيد العاطفى:

>بالرغم من اخلاصك مع شريك حياتك، لكنك تمتلك مجموعة من الصفات السيئة كفيلة بتدمير العلاقة، خاصة إن كان شريك حياتك ذو طباع مختلفة عنك، فالمجاملة الزائدة، والردود التى تتعمد بها إثارة مشاعر غضبه، لن تكون محتملة مع مرور الوقت، احذر من الاستمرار من المعاملة بههذ الصفات، حتى لا تكون قد بدأ ت نهاية علاقتك العاطفية.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>تبحث دائماً عن حلول لمشكلاتك الصحية، التى تفاقمت بعد أن تركتها تتراكم بفضل إهمالك الشديد فى هذه النواحى، وعندما تجد حلول تتعامل معها بشكل نظرى فقطن مما يجعلك بحاجة دائماً لاستشارة الطبيب حتى تكون تحت تعليمات صارمة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى، أن يعيش فترة متوترة فى حياته خاصة إنه متمسك بعدة أفكار تجعله يخسر كثيراً فى محيط عملهن لأنه يعتمد على مبدأ الاكتفاء بخبراته فقط، دون النظر إلى العناصر التكمالية فى باقى عناصر العمل التى ستصقل خبرته العملية مع الوقت.

برج الحوت حظك اليوم السبت 2\4\2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:>متغيرات جديدة تطرأ عليك فى العمل، ترقية من رئيسك فى العمل تنتظرك لتضعك فى منصب هام جدًا كنت تطمح به منذ فترة كبيرة، الوقت قد حان لتنفيذ كل مخططاتك التى كنت تطمح بها، فأنت تتمتع بقدرات كبيرة قادرة على أن تؤهلك لتولى مسئولية العمل بأكمله فيما بعد، حافظ على هذا الجهد ولا تتكاسل.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>حب جديد ينتظرك الأيام المقبلة، شخص يصارحك بحبه كان يخشى أن يفعل ذلك الفترة الماضية، لذا فالوضع اليوم على ما يرام، أنت تخشى من الدخول فى قصة حب جديدة هذه الأيام لكن هذا الشخص يبدو أنه على قدر المسئولية، لذا لا تحاول صده بأى طريقة مهما كانت.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>صحتك ليست جيدة هذه الأيام، فنتيجة لعملك الدائم وسهرك فى العمل لفترات كثيرة فإن الإرهاق الذهنى والجسدى بدأ يظهر عليك، تناول الوجبات السريعة والاعتماد عليها بشكل كلى سيجعل وزنك يزداد دون أى فائدة تطرأ على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>اليوم مناسب لمقابلة بعض الأصدقاء والأقارب، لابد أن تُحسن من علاقاتك الاجتماعية هذه الأيام فهى ستفيدك كثيرًا وستقف حائط صد ضد من يحاولون إياذئك، حاول أن تتحلى بالصبر خاصة فيما يتعلق بالأزمات التى تواجهها مع أصدقاؤك.

حظك اليوم برج الدلو السبت 2 أبريل

>برج الدلو على الصعيد المهنى ..>أوضاعك فى العمل مستقرة كما يؤكد حظك فى هذا اليوم، ولكنك قد تواجه بعض الصعوبات بسبب بعض الخلافات القديمة التى قد تعود إلى الساحة من جديد، حاول أن تكون أكثر هدوءاً فى التعامل مع كل هذه الأمور، ولا تدع العصبية تسيطر عليك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

>تحاول أن تغير علاقتك بالحبيب إلى أفضل مما يكون، قد تواجه عدد من الصعاب، ولكن تأكد أن كل هذا سيمر مرور الكرام بسبب أن الحبيب على يقين تام أن علاقتكما يجب أن تكون أفضل مما يكون.

على الصعيد الصحى..

>فى الفترة الأخيرة أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك أن تلتزم بتعليمات الأطباء التى طالما أهملتها، فمن الضرورى أن تركز أنت على كل هذه الأمور البسيطة، حتى لا تندم فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، اصبر قليلاً وأبحث عن أفضل الطرق كى تسلكها، ولا تستمع إلى الأراء السيئة من حولك، حتى لا تندم فيما بعد على أى قرار مهما كان حجمه.

حظك اليوم برج السرطان السبت 2 /4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>الحصول على ترقيات لن يأتى بسهولةن ولا تعتقد أن المهارات المهنية يجب أن تكون فردية فقطن لأن هناك عدد من المهارات المكتسبة تساعدك كثيراً فى التقدم نحو خطوات أفضل فى العمل، تؤهلك لتكون فى مقدمة الأشخاص الذين يستطيعون تنفيذ مهام بعينها وبالتالى ستكون من رجال العمليات الخاصة والصعبة فى عملك وتنال تقدير وثقة المحيطين بك.

على الصعيد العاطفى:

>المشاعر هى محور الكون، و أحد أسرار التقرب لمولود برج السرطانن الذى تتحكم فيه عواطفه فى المقام الأول، ولأنه يميل إلى الحب والتعبير عن الغيرة بعدة أشكال مختلفة، فهو من أفضل الأبراج التى تدخل فى علاقات عاطفية ناجحة، لكن إذا وجد شريك الحياه الذى يتحمل طاقته العاطفية، ويعرف كيف يتعامل معها ومع تقلب حالته المزاجية.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>وعكة صحية شديدة تصيبك بعد التعرض المستمر للهواء الشديد، خاصة مع تقلب حالة الطقس، مما سينعكس على حالتك الصحية بشكل سلبى فى الفترة القادمة،التزم الفراش وتناول المشروبات الدافئة، حتى تستعيد عافيتك سريعاً، ولا تنال منك نزلة البرد الحادة التى تسيطر عليك هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته، خاصة إنه بدأ ان يتعرف على كيفية الحصول على خبرات جديدة تصقل موهبته فى العمل، مما يجعله فى قائمة أصحاب الخبرات الكبيرة بالرغم من صغر سنه، وهذا كفيل أن يساعده فى الفترات القادمة ويجعله يقطع شوطاً كبيراً فى الحياة العملية.

برج العذراء حظك اليوم السبت 2\4\2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>الأمور فى عملك تسير بشكل سريع ومخيف، المشاكل مع رؤسائك وزملاؤك فى العمل تزداد يومًا بعد الآخر، الأجواء متوترة مع كل زملاؤك، حاول البحث عن فرصة عمل أخرى تناسبك هذه الأيام، تحسبًا لأى ظروف قد تطرأ على عملك الحالى وتصيبك بالتوتر والضيق، حاول تحسين الأجواء مع رؤسائك فى العمل.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

>مشاكل تطرأ عليك أنت وشريك حياتك بسبب الماديات، الوضع الآن غير مناسب لمناقشة التفاصيل المادية مع شريكك، أنت ترغب فى تحقيق أشياء تتكلف مبالغ عالية وهذه الأشياء لم تتناسب مع القدرات المالية لشريكك، حاول تحسين الأجواء بينك وبين شريكك حتى لا تتطور الأمور للأسوأ بوتيرة سريعة.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>صحتك تتحسن نتيجة لفترة الراحة التى قد أخذتها من العمل كنت تحتاج إلى التنزه فى أماكن مليئة بمظاهر الطبيعة، حتى تتحسن نفسيتك وبالتالى تنعكس على صحتك، ممارسة الرياضات الخفيفة مثل المشى والجرى سيجعل صحتك جيدة وسيحسن أيضًا من نفسيتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: العصبية التى تعد من أصعب صفاتك تخلق مشاكل كثيرة بينك وبين أصدقاؤك، لذا حاول أن تتعامل بهدوء وتريث هذه الفترة، كنت قد تسببت فى حدوث مشاكل بين صديقين لك، الوضع الآن مناسب لإصلاح ما حدث فى الفترة الماضية.

حظك اليوم برج العقرب السبت 2 أبريل

>برج العقرب على الصعيد المهنى ..>أوضاعك المهنية مستقرة، فى المرحلة المقبلة يجب أن تضع خطة جيدة لمحاربة كافة الأمور السلبية التى وقفت حائل أمامك فى الماضى، دع الحياة تمر ولا تبحث عن أمور قد تكون سبباً فى فشلك، لا تستمع إلى آراء المحبطين، وانطلق فى عملك وحاول أن تبذل قصارى جهدك.>برج العقرب على العصيد العاطفى..>تفرغك فى الفترة الماضية ساهم فى تطوير علاقتك بالحبيب إلى درجة كبيرة، خصوصاً أن الحياة كانت استحالت بينكما فى الفترة الأخيرة، عليك أن تستمر فى هذا الطريق الذى قد يكون سبباً فى اسعادكم، كن هادئ ولا تتخذ أى قرارات انفعالية مهما كان السبب.

على الصعيد الصحى..

>صحتك تدهورت كثيراً فى الفترة الأخيرة، عليك أن تحصلك على قسط وافِ من الراحة، ويفضل أن تحصل على عدد ساعات نوم كافِ تكفل لك الراحة والاسترخاء، ومن الأفضل أن تستشير طبيبك الخاص فى هذا الأمر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كثيرة على كافة المستويات، وتحديداً على مستوى العمل والأصدقاء، استعيد علاقتك بهم فى أسرع وقت ممكن، ولا تخسر أى منهم لأن كل هذا سيكون له تأثير فيما بعد على حياتك.