مقتل العشرات من داعش بقصف للطيران العراقى وللتحالف الدولى

>لقى عشرات الإرهابيين من تنظيم "داعش" مصرعهم نتيجة غارات جوية عراقية وللتحالف الدولى فى الحويجة جنوب غربى كركوك وفى "هيت" بالأنبار وفى قضاء سنجار شمال غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أمس الجمعة أنه وفقا لمعلومات جهاز المخابرات الوطنى قصفت طائرات عراقية من طراز"سيخوي" تجمعا لداعش أسفر عن تدمر 3 سيارات مسلحة وقتلت العدد من الإرهابيين، كما دمرت موقعا لتلغيم السيارات للتنظيم فى "الحويجة".

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولى وطائرة بدون طيار من طراز"CH4"تابعة لطيران الجيش العراقى دمر وفقا لمعلومات جهاز المخابرات الوطنى، سياررتين مفخختين خلال محاولة داعش مهاجمة القوات العراقية التى تعمل على تحرير مدينة "هيت" غرب الأنبار من قبضة التنظيم.