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"كوبلر":عجز مجلس النواب الليبى عن اتخاذ قرار "لن يوقف حكومة الوفاق الوطنى

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"كوبلر":عجز مجلس النواب الليبى عن اتخاذ قرار "لن يوقف حكومة الوفاق الوطنى "كوبلر":عجز مجلس النواب الليبى عن اتخاذ قرار "لن يوقف حكومة الوفاق الوطنى
ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر حول عجز مجلس النواب الليبى عن المجلس الرئاسى الليبى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم حصول حكومة الوفاق الوطنى الجديدة فى ليبيا على تأييد من جهاز حرس المنشآت النفطية.

أخبار ليبيا اليوم


>وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر حول إن عجز مجلس النواب الليبى عن اتخاذ قرار "لن يوقف حكومة الوفاق الوطنى من المضى قدماً".

وأضاف كوبلر، فى تغريده على صفحته بتوتير اليوم، "على البرلمان الليبى أن يتخذ قراره بشأن حكومة الوفاق الوطنى ولكن إذا عجز عن اتخاذ القرار فإن لن تتوقف وستمضى قدماً".

وطالب الأسبوع الماضى أكثر من 100 عضو بمجلس النواب أن تعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى بوجود مراقبين، وتكون منقولة عبر القنوات التلفزيونية وعلى الهواء مباشرة، وأن يكون جدول أعمالها هو «التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني ومن جانبه طالب رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، بإعطاء الفرصة لمن سماهم بـ"أبناء الوطن الخيرين" والثوار والأعيان والعلماء ومؤسسات المجتمع المدنى "لإيجاد مخرج من الأزمة التى تمر بها البلاد".

ونقلت أخبار ليبيا اليوم - فى بيان مقتضب الجمعة - "إن اعتراضه على المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى "سيكون بالطرق السلمية والقانونية ودون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد".

وكان الغويل قد هدّد فى منتصف مارس الجارى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى من القدوم إلى طرابلس قائلاً: "إن هذه الخطوة غير قانونية"، مشيرًا إلى إمكانية إلقاء "القبض على أعضائها".

وركزت أخبار ليبيا اليوم على حصول حكومة الوفاق الوطنى الجديدة فى ليبيا على تأييد من جهاز حرس المنشآت النفطية وهو فصيل مسلح غير رسمى يسيطر على المنشآت النفطية فى شرق البلاد والتى اغلقت بعضها وسط نزاعات سياسية.

وقال على الحاسى الناطق باسم حرس المنشآت النفطية فى وقت متأخر أمس الخميس إن الجهاز مستعد لإعادة فتح الموانىء النفطية فى الزويتينة و السدر ورأس لانوف لكنه لم يذكر موعد، وأصيب ميناءا السدر وراس لانوف بأضرار فى هجمات متكررة شنها متشددو تنظيم الدولة الاسلامية. وهبط إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا أو أقل من ربع مستواه قبل الثورة التى أطاحت بمعمر القذافى فى 2011 مما يضع ضغوطا متزايدة على مالية البلاد.

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>جهاز حرس المنشآت النفطية فى ليبيا يعلن التأييد لحكومة الوفاق

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