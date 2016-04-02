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إخماد حريق نشب بشقة بسبب ماس كهربائى فى البحيرة

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إخماد حريق نشب بشقة بسبب ماس كهربائى فى البحيرة إخماد حريق نشب بشقة بسبب ماس كهربائى فى البحيرة
أستطاعت قوات الحماية المدنية في البحيرة من اخماد حريق نشب قبل قليل بعقار بمنطقة الحدائق دائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة.

إنتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثامن ملك المدعو سامح رجب محمد 43 سنه محامى ومقيم بذات العقار وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات بأحد.

بسؤال مالك الشقة قرر بمضمون ماتقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق فرن غاز كهربائى ومقعد ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية دون إصابات

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