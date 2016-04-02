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إصابة 30 شخصًا فى 3 حوادث طُرُق متفرقة بالمنيا

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إصابة 30 شخصًا فى 3 حوادث طُرُق متفرقة بالمنيا إصابة 30 شخصًا فى 3 حوادث طُرُق متفرقة بالمنيا
أصيب 30 شخصًا فى 3 متفرقة بمحافظة المنيا على مدار اليوم، ونُقِلَ المصابين للمستشفيات العامة لتلقى العلاج.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مركز مغاغة، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب وقوع الحادث انفجار أحد إطارات السيارة، ما أسفر عن انقلاب الميكروباص وإصابة 17 نُقلوا إلى مستشفى بنى مزار العام.

كما تلقى مدير الامن إخطارًا بإصابة أستاذ جامعى فى حادث اصطدام سيارة بالقرب من قرية بنى حسن التابعة لمركز مطاى بالطريق الصحراوى الشرقى، وبالفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى على جانب الطريق. وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد أحمد موسى مأمور مركز شركة ملوى، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، بمدخل الطريق الصحراوى الجديد بالقرب من قرية ديروط أم نخلة، أسفر عن إصابة 12 شخصًا.


>إصابة 3 فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج
>http://www.youm7.com/story/2016/4/1/إصابة-3-فى-حادث-تصادم-بين-سيارتين-على-الطريق-الصحراوى-الشرقى/2655945#

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مصر 365

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