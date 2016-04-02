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وفاة شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم نقل وملاكى بالبحيرة

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وفاة شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم نقل وملاكى بالبحيرة وفاة شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم نقل وملاكى بالبحيرة
شهد الطريق الصحراوى إتجاه القاهرة الكيلو 93 / دائرة مركز وادى النطرون، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى ادى الى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ب ن ر 1578/4175 ب ى ر " نقل بمقطورة " قيادة أحمد إسماعيل السيد 40 سنه سائق ومقيم وادى النطرون، والسيارة رقم ب س ط 153 " ملاكى " قيادة كامل بطرس أرمانيوس 73 سنه بالمعاش ومقيم الساحل / القاهرة.

وتبين أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها على ذات الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة قائد السيارة الأولى و ( 3 ) من مستقلى السيارة الثانية بسحجات وجروح وكسور وإشتباه ما بعد الإرتجاج.

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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