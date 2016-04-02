بالفيديو - بمشاركة كوكا.. بنفيكا يدمر براجا بخماسية قاسية

تلقى سبورتنج براجا هزيمة قاسية على يد مضيفه بنفكيا بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة في الدوري البرتغالي.

وحل براجا ضيفا على بنفيكا في ملعب النور لملاقاته في إطار الجولة 28 من الدوري البرتغالي.

وشهدت المباراة مشاركة كوكا فيها منذ البداية إلى أن تم استبداله في الدقيقة 69.

افتتح كوستاس ميتروجلو أهداف المباراة في الدقيقة 17 لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يسجل جوناس هدفا ثانيا بعده بـ20 دقيقة من ركلة جزاء.

وبعد ثلاث دقائق فقط سجل لويس ألفونسو "بيتزي" الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني واصل بنفيكا زحفه نحو مرمى براجا وسجل ميتروجلو هدفه الشخصي الثاني والرابع لبنفيكا في الدقيقة 71.

وبعد أربع دقائق اختتم أندرياس ساماريس أهداف بنفيكا بتسجيله للهدف الخامس.

وفي الدقيقة 90 سجل بيدرو سانتوس هدف المباراة الوحيد والشرفي لصالح براجا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بنفيكا إلى 70 نقطة يحتل بهم صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي بفارق خمس نقاط عن ملاحقه بورتو وللأخير مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد براجا عند 50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

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