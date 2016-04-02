فرنسا لن تعترف بمكتب تمثيلى للأكراد السوريين على أراضيها

أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن بلاده لن تعترف بمكتب تمثيلى للأكراد السوريين على أراضيها وتعتبر الائتلاف الوطنى السورى المعارض فى المنفى هو المحاور الشرعى الوحيد.

وقال نادال - فى تصريح اليوم الجمعة - إنه ليس هناك أى مجال للاعتراف بأى تمثيل للأكراد السوريين فى فرنسا، مشيرا، فى الوقت ذاته، إلى أن الائتلاف الوطنى سورى ممثل فى فرنسا منذ 2012 ولديه سفير بباريس.

وكان صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى السورى قد أعلن أمس اعتزامه فتح مكتب تمثيلى لأكراد سوريا فى باريس وواشنطن وذلك بعدما افتتح مكتبا مماثلا فى موسكو فى فبراير الماضى.

يشار إلى أن أكراد سوريا مستبعدون من مفاوضات السلام السورية فى جنيف. وتعارض أنقرة مشاركتهم لاعتبارها حزب الاتحاد الديمقراطى فرعا لحزب العمال الكردستانى الذى يقود تمردا ضد السلطات التركية منذ 1984.

وقد أعرب الرئيس بشار الأسد والمعارضة رفضهما لإعلان للأكراد السوريين فى 17 مارس نظاما فدراليا فى مناطق سيطرتهم فى شمال سوريا.

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