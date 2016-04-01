صور | بعد أن أهدى المصريين «حذائه».. ميسي يرسل «قميصه» إلى ابنتي «أوباما»

أرسل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسبانى، قميصين موقعين إلى ابنتى الرئيس الأمريكى باراك أوباما “ساشا وماليا”. ذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن تصرف ميسي جاء عقب فشله فى إيجاد الموعد المناسب من أجل تحقيق حلم ابنتى الرئيس الأمريكى بلقائه أثناء تواجدهما برفقة أوباما فى العاصمة الأرجنتينية “بيونس آيرس” نهاية الشهر الماضى، حيث سافر نجم برشلونة وقتها برفقة منتخب بلاده لمواجهة تشيلى.

أضافت الصحيفة أن ميسي أرسل قميصين يحملان توقيعه إلى ابنتى أوباما من خلال الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى الذى سافر إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن” من أجل حضور قمة الأمن النووى. يذكر أن ليونيل ميسي تلقى خبر رغبة ابنتى الرئيس الأمريكى باراك أوباما رؤيته بالابتسامة، قائلا “لقد فوجئت مثل الجميع، ولكنى طبعا كنت أريد التعرف عليهما”.

وفي مقابلة مع شبكة “أم بي سي مصر” بثت السبت الماضي، تبرع ميسي بحذائه لكي يعرض في مزاد علني على أن يعود ريعه لمصلحة جمعية خيرية وقد شكرته مقدمة البرنامج وهي تحمل الحذاء، قائلة: “ميسي، أشكرك حقا”.

لكن لم يكن في حسبان ميسي والمقدمة أن هدية أفضل لاعب في العالم ستتسبب بجدل كبير لأن الحذاء يعتبر إهانة في ثقافات الشرق الأوسط.