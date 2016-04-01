تامر حسني يحيي حفلا بنادي القوات البحرية..الثلاثاء

مراسل ONA

يحيي النجم تامر حسني، حفلا غنائيا يوم الثلاثاء المقبل، بنادي القوات البحرية ، والمقرر ان يمنح خلاله لقب «سفير الخير» .

ومن المقرر أن يمنح «حسني»، شهادة تقدير من موسوعة جينس عن حملة التبرع بالدم ، التي قام بها منذ أسابيع، وإستطاع أن يحقق أعلى معدلات للتبرع بالدم .

وطلب «تامر حسني» من القائمين على الحفل، الذي كان من المقرر إقامته يوم 10 أبريل ، تقديم ميعاده ليكون يوم 5 أبريل موعدا نهائيا له .

وبرر«حسني» موقفه بإرتباطه بجولات غنائية بداية من 6 أبريل وحتي 17 أبريل في عدد من الدول منها «الأردن ولبنان»، وجولة غنائية للجاليات العربية في بعض الدول الاوروبية .