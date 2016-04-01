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«الخارجية»: زيارة الملك سلمان إلى مصر فى موعدها ولا صحة لأنباء تأجيلها

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«الخارجية»: زيارة الملك سلمان إلى مصر فى موعدها ولا صحة لأنباء تأجيلها «الخارجية»: زيارة الملك سلمان إلى مصر فى موعدها ولا صحة لأنباء تأجيلها

سامح شكري، وزير الخارجية – أرشيفية

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمصر فى موعدها ويتم التنسيق لها بشكل متكامل بين الجانبين المصرى والسعودى، ولا صحة لأنباء تأجيلها، موضحاً أن الزيارة مهمة وتاريخية، وتؤكد خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين.

وفى سياق آخر، أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام تانى”، على فضائية “دريم”، مع الإعلامية رشا نبيل، أن العلاقات “المصرية – الأمريكية” علاقات استراتيجية خاصة فى الوقت الذى تمر فيه منطقة الشرق الأوسط بتحديات كبيرة.

وأوضح أنه تتم مناقشة كل المسائل والملفات المختلفة بالعلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الحريات والتحول الديمقراطى أحد الملفات التى عليها علامات استفهام فى العلاقات “المصرية – الأمريكية”.

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