ليكيب: بيلسا إلى الجزائر؟ كذبة أبريل

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا أكدت فيه أن الأنباء التي انتشرت حول تدريب مارسيلو بيلسا لمنتخب الجزائر ما هو إلا كذبة أبريل.

وكانت صحيفة "النهار" الجزائرية قد نشرت في تقرير لها أن المدرب الأرجنتيني المخضرم سيصل الجزائر للاجتماع برئيس اتحاد الكرة محمد روراوة للاتفاق على تفاصيل التعاقد ليتولى المسؤولية خلفا لكريستيان جوركوف.

وأكدت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن التقارير الجزائرية ما هي إلا كذبة أبريل التي من المعتاد نشرها مع قدوم اليوم الأول من الشهر في كل عام.

وأوضحت ليكيب أن الخبر خدع العديد من وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم بما فيهم وكالة الأنباء الإسبانية الشهيرة "إي في إي".

وبعد فترة من نشر الخبر قامت صحيفة "النهار" بحذفه من على موقعها الرسمي.

وشدد تقرير الصحيفة الفرنسية على أن تلك الأنباء وجدت طريقها للانتشار نظرا لأن المدرب الأرجنتينيي ليس متعاقدا مع أي فريق منذ رحيله عن مارسيليا.