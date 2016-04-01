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شكوك حول لحاق شفاينشتايجر باليورو بسبب الإصابة

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شكوك حول لحاق شفاينشتايجر باليورو بسبب الإصابة شكوك حول لحاق شفاينشتايجر باليورو بسبب الإصابة

(إفي): كشف مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي لويس فان جال اليوم الجمعة عن أن لاعب وسط الفريق، الألماني باستيان شفاينشتيجر قد يغيب عن كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي تحتضنها فرنسا صيفا بسبب الإصابة.

وتعرض شفاينشتيجر (31 عاما) لإصابة في الركبة أثناء مران مع قبل مواجهة إنجلترا الودية التي خسرها الألمان بثلاثة أهداف لاثنين.

وقال فان جال في مؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة ايفرتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز "آمال لحاقه باليورو ليست مشجعة للغاية".

وأشار المدرب الهولندي أيضا إلى أن الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شو المصاب منذ سبتمبر الماضي سيعود للتدريبات خلال الأسبوع القادم.

وصرح فان جال "لوك سينضم للتدريبات الأسبوع المقبل. في الوقت الحالي هو لا يتمرن سوى بالأوزان".

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