فولفسبورج يسقط بثلاثية أمام باير ليفركوزن قبل مواجهة ريال مدريد

(إفي): قفز فريق باير ليفركوزن إلى المركز الرابع في ترتيب البوندسليجا مؤقتا بعد فوزه مساء اليوم بثلاثية نظيفة على ضيفه فولفسبورج في مستهل مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الألماني.

افتتح الألماني جوليان براندت التسجيل لأصحاب الأرض (ق27)، وفي الشوط الثاني أضاف المكسيكي خافيير هرنانديز (تشيتشاريتو) الهدف الثاني لفريقه (ق73)، قبل أن يؤكد الأوكراني فلادلن يورشنكو أحقية فريقه في الفوز بهدف ثالث (ق87).

بالتالي يضيف باير ليفركوزن ثلاث نقاط إلى رصيده الذي ارتفع إلى 45 نقطة يحتل بها المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند 38 نقطة في المركز الثامن.

ويبتعد فولفسبورج بذلك عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل، كما أن هذا السقوط يعني الكثير قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي التشامبيونز ليج الأربعاء المقبل.