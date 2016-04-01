في_الكلاسيكو - لماذا يجب أن يبدأ زيدان بكاسيميرو أمام برشلونة

ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان يوم السبت المقبل مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد ضمن الأسبوع الحادي والثلاثون من الليجا الإسبانية في المباراة التي ستقام على ملعب الكامب نو.

وعلى الرغم من فارق النقاط الكبير لمصلحة الفريق الكتلوني الذي يتصدر المسابقة الإسبانية برصيد 76 نقطة أما ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة إلا أن مباراة الكلاسيكو تظل لها حسابات أخرى.

وبالتالي يقدم لكم موقع FilGoal.com العديد من التقارير قبل هذه المباراة المرتقبة.

ونستعرض هنا لماذا على زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي أن يبدأ بكاسيميرو في الكلاسيكو.

منذ أن خسر ريال مدريد مباراة الدربي أمام أتليتكو مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدف مقابل لاشيء خاض الفريق الملكي خمسة مباريات "4 في الليجا ومباراة في دوري الأبطال أمام روما" فاز الريال بالخمسة مباريات بمشاركة كاسيميرو منذ البداية.

فقد أعطى البرازيلي الشاب التوازن بين الدفاع والهجوم وسمح لثلاثي "BBC" بالهجوم والتحرر من الواجبات الدفاعية وهو ما حدث في مباراة إشبيلية الأخيرة قبل التوقف الدولي في اللقاء الذي فاز به ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل لاشيء.

كاسيميرو قد لا يكون اللاعب الأكثر أناقةً ولا فنيًا ولا حتى الأغلى بين زملائه، لكنه يعرف جيدًا التعامل مع كل مباراة وإعطاء التوازن وأصبح وجوده في التشكيلة الأساسية غير قابل للنقاش بعد مردوده الجيد في الآونة الأخيرة وإنقاذ ريال مدريد أمام لاس بالاماس بعد أن أحرز الهدف الثاني برأسية رائعة في الوقت القاتل.

فرصة مشاركة لاعب بورتو السابق في مباراة الكلاسيكو كبيرة جدًا في ظل تراجع مستوى إيسكو وجيمس رودريجيز بالإضافة إلى أن مواصفات وإمكانيات اللاعب البرازيلي ليست موجودة في أي لاعب في ريال مدريد حاليًا خاصة بعد رحيل تشابي ألونسو في الموسم الماضي إلى بايرن ميونيخ.