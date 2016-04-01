لعلاج الإمساك.. مشروب الكمون بحساب هيريحك

علاج الإمساك بإضافة الكمون للطعام

علاج الإمساك بمشروب الكمون



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الإمساك مشكلاته متعددة، حيث يصاحبه الكثير من الألم فى البطن، والشعور بعدم الراحة، والضيق والحاجة لدخول الحمام بشكل متكرر ودون جدوى، كما يسبب ألما بالجسم وشعورا بالانتفاخ وصعوبة فى الاستمتاع بتناول الطعام لحين التبرز والتخلص من الفضلات.>بعض الأشخاص الذين يعانون الإمساك يمكنهم تجربة المشروبات السائلة اللذيذة التى تساعد فى ترطيب الجسم والمعدة، وبالتالى تحفز على الإخراج، ومن أهم هذه المشروبات - حسب تأكيد الدكتور سليم عزمى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والأمراض الباطنية - مشروب الكمون الذى يعمل كمسهل طبيعى لخواصه الفريدة فى تليين البطن بشكل طبيعية، فهو يساعد على تحسين الهضم، وتسهيل هذه العملية المعقدة عند من يعانون الإمساك، كما يسهل من إخراج الغازات والتخلص منها.>ويمكن استخدام الكمون بأكثر من طريقة، بإضافته على الطعام البارد "السلطة" الغنية بالخس والبقدونس، فهى مسهلة للغاية لأليافها العالية، وبالتالى يصبح الطبق علاجا مزدوجا بالكمون والخضراوات الورقية، ويمكن أيضا إدخال الكمون فى كل أنواع الطعام والطبخات، أو على سيبل المثال يمكن تحويله لمشروب لذيذ بطريقة أخرى، عن طريق غلى بعض من حباته قليلا "ملء ملعقة ممسوحة"، وإضافتها إلى 3 أكواب من المياه، ويشرب القليل منه يوميا مرة واحدة، وهيئته السائلة سوف تساعد بالفعل على علاج الإمساك، وكذلك تسهل من الإخراج بطريقة طبيعية، وتنشط من عمل الأمعاء والتمثيل.

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