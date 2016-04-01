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ضبط مخالفات تموينية فى 9 مخابز بالإسكندرية

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ضبط مخالفات تموينية فى 9 مخابز بالإسكندرية ضبط مخالفات تموينية فى 9 مخابز بالإسكندرية
تمكنت إدارة رقابة مديرية بالإسكندرية، فى حملات تفتيشية اليوم، من ضبط 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وجارٍ تحرير محضر إثبات حاله.

وأسفرت الحملات عن ضبط أيضًا 3 مخابز لقيامها بالتصرف بكميات من الدقيق بمقدار 247 جوالاً، وجارٍ تحرير محاضر إثبات حاله بذلك طبقًا للتوجيه الوزارى.

وكذلك ضبط 3 مخابز حرة تعمل بدون ترخيص، وتحرير 6 محاضر ضد موزعى بوتاجاز مخالفين، و3 محاضر ضد بدالين مخالفين.

"الطرق بالإسكندرية" تواصل رفع كفاءة الطرق ببرج العرب والعامرية
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