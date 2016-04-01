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بالصور.. محافظ قنا يطمئن على مصابى الشرطة فى حادث انقلاب سيارة أمن مركزى

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بالصور.. محافظ قنا يطمئن على مصابى الشرطة فى حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بالصور.. محافظ قنا يطمئن على مصابى الشرطة فى حادث انقلاب سيارة أمن مركزى
توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام للاطمئنان على حالة المصابين من رجال الشرطة فى حادث انقلاب سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزى، نتيجة انفجار أحد إطاراتها بطريق قنا – سفاجا بالكيلو 6.

وأشار الهجان، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ضابطين (النقيب محمود محمد عثمان والنقيب محمد حسين عبد القادر)، وثلاثة مجندين (طاهر على طاهر، وحاتم عادل محمد، وعماد عبيد سلامة).

واطمأن المحافظ على حالة المصابين، وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء.

محافظ-قنا-يطمئن-على-المصابين-من-رجال-الشرطة-(2)

محافظ-قنا-يطمئن-على-المصابين-من-رجال-الشرطة-(3)

محافظ-قنا-يطمئن-على-المصابين-من-رجال-الشرطة-(4)

محافظ-قنا-يطمئن-على-المصابين-من-رجال-الشرطة-(5)
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