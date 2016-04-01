بالصور.. محافظة قنا تحتفل بيوم اليتيم وتقيم حفل زفاف جماعى لـ 5 يتيمات

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، فى مسيرة نظمها عدد من الأطفال فى شوارع مدينة قنا، بـ"الطفطف"، مقدما الشكر لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية التى تضع اهتمامات الأيتام فى مقدمة أولوياتها لتوفير الرعاية المناسبة لهم .

كما شهد محافظ قنا، الاحتفال الذى أقامته جمعية خيرية بيوم اليتيم العربى بالتنسيق، مع مديرية الشئون الاجتماعية ومديرية التربية والتعليم، وأقيمت الاحتفالية على كورنيش النيل بقنا، بمشاركة 7 جمعيات خيرية بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والأستاذ محمود فاروق وكيل مديرية الشئون الاجتماعية بقنا، والمهندس عبد الهادى عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية بقنا، وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وأكد المحافظ أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار الاهتمام بتقديم الدعم المعنوى والمادى للأطفال الأيتام ومشاركتهم جميع الاحتفالات والمناسبات وتشجيعهم على الجد والعمل وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم فى مختلف دور الأيتام بالمحافظة، مشددا على أن كفالة اليتيم يتسع معناها ليشمل احتضانه وتعليمه والاهتمام بصحته وإعداده نفسيا وتربويا، لمواجهة المستقبل، والأخذ بيده وتقوية روحه وعقله وزرع الأمل فى نفسه ومعاملته بصدق وإخلاص والحرص علـى مستقبله وتوجيه سلوكه للأفضل، مشيرا إلى أن رعاية الأيتام وتوفير جميع سبل الرعاية واجب وفرض على جميع فئات المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعى، ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

ووزع المحافظ 12 تابلت، مقدمًا من عدد من رجال الأعمال، لـ 12 طفلًا لتفوقهم الدراسى والعلمى وطالبهم بالاستمرار فى التفوق الدراسى، وكرم السيدة حميدة عبده لحصولها على لقب الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، والسيدة نادية محمد شوقى الأم المثالية الثالثة والسيدة فتحية عويضة محمود أم الشهيد محمد نجيب بشير، مؤكدا أن مصر لا تنسى أبنائها الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء لتراب الوطن.

كما شهد المحافظ حفل زفاف جماعى لـ 5 عرائس من دور الأيتام بالجمعيات، متمنيا لهم التوفيق فى حياتهن الزوجية، وقدم شهادات تقدير لـ 26 طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم، وتضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لفرق قصر ثقافة قنا للفنون الشعبية، وكورال الأطفال لإضفاء البهجة على الأطفال المشاركين فى الاحتفال وجميع الحضور.

كما قدم الهجان الشكر وشهادات تقدير لرجال الأعمال والجمعيات المشاركة لمساهمتهم ودعمهم الدائم لأى نشاط اجتماعى داخل المجتمع، مشيرا إلى أن الاحتفالية تقام على مستوى جميع مراكز المحافظة، وتم تقديم الملابس والرعاية إلى 400 طفل يتيم.

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