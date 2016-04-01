أخبار فلسطين اليوم.. انطلاق فاعليات المارثوان الدولى فى بيت لحم

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، حيث انطلق صباح اليوم الجمعة فى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية ماراثون فلسطين الدولى الرابع، والذى ينظم بالتعاون مع مؤسسة "الحق فى الحركة" الدانماركية بدون مشاركة عدّائى غزة الذى منع الاحتلال الإسرائيلى خروجهم من القطاع.

ويشارك فى الماراثون، الذى أعطت شارة البداية له رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون، 4300 عداء وعداءة من بينهم 1100 عداء من خمسين جنسية أجنبية ، فيما بلغت نسبة المشاركة النسائية 45% بزيادة 8% عن العام الماضي.

وقالت منسقة ماراثون فلسطين الدولى الرابع اعتدال عبد الغنى إن الماراثون يشتمل على 3 سباقات هي: 10كم، و21 كم، و42 كم وإن مساره يمتد من ساحة المهد مرورا بشارع المهد ومنطقة مسجد بلال بن رباح، ثم جدار الفصل العنصري، ومنطقة المفتاح فى مخيم عايدة شمال بيت لحم، وبالشارع الرئيسى القدس – الخليل، ومنطقة البالوع فى بلدة الخضر جنوبا، ومنطقة النشاش على المدخل الجنوبى للخضر، ثم العودة إلى نقطة البداية ساحة المهد. وأضافت عبد الغنى أن إسرائيل رفضت السماح لـ 103 عدائين من قطاع غزة بالوصول إلى مدينة بيت لحم للمشاركة فى الماراثون على رأسهم بطل النسخة الماضية نادر المصري، بالإضافة إلى عدائين آخرين ومشاركين من مؤسسات التعاون والحق فى الحركة والحق فى اللعب.

وأكدت أن هذا الإجراء التعسفى هو انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية التى تعطى للاعب حرية اللعب والحركة والتنقل.

وأوضحت عبد الغنى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه بل تم منع عدائين من المشاركة فى العامين 2013 و2014 مع السماح لعدد قليل من العدائين بالمشاركة فى العام 2015، كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بشكل محدود شرقى مدينتى خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة بفلسطين.

وأفادت مصادر محلية، أن خمس جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود شرق محافظة خان يونس وباشرت على الفور بعمليات تجريف فى الأراضى الزراعية القريبة من السياج الحدودى الفاصل، كما توغلت عدة جرافات بشكل محدود شرق مدينة رفح وشرعت بأعمال تجريف فى المكان، مشيرة إلى أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة بشكل عشوائى ومتقطع صوب مراكب الصيادين قبالة منطقة بحر السودانية شمال غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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