أخبار الأردن اليوم.. الديوان الملكى يؤكد عمق العلاقات بين الأردن والسعودية

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، أكد مصدر مسئول فى الديوان الملكى الهاشمى عمق العلاقات التى تجمع الأردن مع السعودية ، مشددًا على دعم الأردن الكامل للتحالف الإسلامى الذى تقوده السعودية فى الحرب على الإرهاب، حيث كان من أوائل الداعمين والمشاركين فى هذا التحالف الذى طالما نادى به.

وقال المصدر، فى بيان له مساء أمس الخميس، إن ما تم تناقله مؤخرًا من بعض وسائل الإعلام وما نسب إلى الملك عبد الله الثانى بصورة مشوهة يهدف إلى الإساءة إلى الأردن وعلاقاته مع دول شقيقة وصديقة. وأكد المصدر اعتزاز الأردن بعلاقاته التاريخية الراسخة مع السعودية ووقوفه الدائم إلى جانبها فى مختلف الظروف، مشددًا على أهمية مواجهة خطر الإرهاب من خلال تعزيز العمل العربى والإسلامى المشترك.

ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصى أن استمرار إغلاق الحدود مع العراق وسوريا ناقوس خطر يهدد بوقف عجلة الإنتاج لبعض الصناعات الوطنية.

وقال الحمصى، فى مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاضطرابات السياسية والأمنية فى بعض دول المنطقة، والتى تعتبر أسواقًا مهمة للصادرات الصناعية أو محطة عبور لمناطق أخرى أثرت سلبًا على منتجات الصناعة الوطنية، وحملت الصناعيين كلفًا أعلى جراء ارتفاع كلف النقل البديلة، خاصة إلى العراق.

ودعا العين الحمصى الحكومة لإيجاد أسواق جديدة لصادراتنا وخصوصًا فى قارتى أفريقيا وأمريكا الجنوبية التى ما زالت الصادرات إليهما قليلة، وذلك من خلال تنظيم الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص لبعثات تجارية ووفود اقتصادية إلى دول المنطقتين.

كما دعا الجهات الرسمية للمتابعة مع الجانب العراقى للإسراع بإعادة فتح معبر طريبيل لتلافى مزيد من التأثير السلبى على صادرات الأردن إلى العراق، الذى يعتبر السوق الرئيسى الأول للصناعة الوطنية، خصوصًا أن البدائل الأخرى والتى تتضمن الشحن عن طريق الكويت أو عن طريق البحر تواجه معوقات تصديرية، مثل ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول.

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