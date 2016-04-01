العثور على مقبرة جماعية للنساء والأطفال فى أطراف تدمر السورية

عثر على مقبرة جماعية بحى فى شمال شرق تدمر، اليوم الجمعة ، تضم رفاة أكثر من 25 شخصا مدنيا قتلهم "داعش" بينهم أطفال ونساء.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر ميدانى سورى، إن عدد الجثث المنتشلة من المقبرة الجماعية وصل إلى 40 جثة بينها 15 جثة تعود لأطفال ونساء.

وتدخل تدمر فى قائمة اليونسكو للتراث العالمى – فى القائمة 6 مواقع أثرية سورية، وتمكن الجيش السورى قبل عدة أيام من تحرير المدينة بدعم جوى روسى كبير بعدما خضعت لسيطرة داعش منذ مايو 2015.

وأرسلت روسيا حتى الآن مجموعتين من خبراء نزع الألغام للمساعدة فى تفكيك العبوات الناسفة التى زرعها الإرهابيون فى المدينة.

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