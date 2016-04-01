أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المغرب تدين واقعة تعليق رأسى خنزيرين أمام منزل سفيرهم فى فرنسا

Google+ Print
المغرب تدين واقعة تعليق رأسى خنزيرين أمام منزل سفيرهم فى فرنسا المغرب تدين واقعة تعليق رأسى خنزيرين أمام منزل سفيرهم فى فرنسا

أخبار المغرب

أدانت المغرب واقعة تعليق رأسى خنزيرين على أبواب مقر إقامة سفير المغرب فى باريس، فى بيان لها صدر أمس الخميس، وقالت إنه عمل غير مقبول ومقزز للغاية، وإنها ليست الطريقة السليمة للتعبير عن أى رأى معارض أو مؤيد، وطالبت بمحاسبة المخطئين.

ووفقاً لموقع "باب نت" التونسى فإن وزير الاتصالات والمتحدث الرسمى باسم المغربية مصطفى الخلفى قال فى حديث للصحفيين "قمنا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل القبض على منفذ هذا الهجوم"، كما أن السفارة المغربية تقدمت بشكوى لدى السلطات الفرنسية ضد مجهول، وقد تم البدء بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

جدير بالذكر أنه فى وقت مبكر من صباح الخميس تم العثور على رأسى خنزيرين معلقين على السور الخارجى لمقر إقامة السفير المغربى شكيب بنموسى فى باريس، والذى كان فى السكن وقت وقوع الحادث، وإن السلطات المغربية تتوقع أن تقوم فرنسا بالتعاون معها والقبض على معلقى رأسى خنزير ومعرفة الهدف من فعلتهم هذه.

الموضوعات المتعلقة..

العثور على رأسى خنزيرين بجوار منزل سفير المغرب فى فرنسا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان