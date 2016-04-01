المغرب تدين واقعة تعليق رأسى خنزيرين أمام منزل سفيرهم فى فرنسا

أخبار المغرب

أدانت المغرب واقعة تعليق رأسى خنزيرين على أبواب مقر إقامة سفير المغرب فى باريس، فى بيان لها صدر أمس الخميس، وقالت إنه عمل غير مقبول ومقزز للغاية، وإنها ليست الطريقة السليمة للتعبير عن أى رأى معارض أو مؤيد، وطالبت بمحاسبة المخطئين.

ووفقاً لموقع "باب نت" التونسى فإن وزير الاتصالات والمتحدث الرسمى باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفى قال فى حديث للصحفيين "قمنا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل القبض على منفذ هذا الهجوم"، كما أن السفارة المغربية تقدمت بشكوى لدى السلطات الفرنسية ضد مجهول، وقد تم البدء بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

جدير بالذكر أنه فى وقت مبكر من صباح الخميس تم العثور على رأسى خنزيرين معلقين على السور الخارجى لمقر إقامة السفير المغربى شكيب بنموسى فى باريس، والذى كان فى السكن وقت وقوع الحادث، وإن السلطات المغربية تتوقع أن تقوم فرنسا بالتعاون معها والقبض على معلقى رأسى خنزير ومعرفة الهدف من فعلتهم هذه.

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العثور على رأسى خنزيرين بجوار منزل سفير المغرب فى فرنسا