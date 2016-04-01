الصين تؤكد مساندتها الدائمة لاستقلال وسيادة ووحدة الأراضى السورية

>أكدت الصين اليوم الجمعة مساندتها الدائمة لاستقلال وسيادة ووحدة الأراضى السورية، معربة عن أملها فى أن تتوصل الأطراف المتناحرة فى سوريا إلى أرضية مشتركة لتضييق هوة الخلافات وإيجاد حل للقضية السورية عبر الحوار والمفاوضات.

أعرب عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى - تعليقا على تصريحات أدلى بها الرئيس السورى بشار الأسد فى لقاء مع وكالة الأنباء الروسية امس قال فيه إن غالبية الأكراد لا يريدون أن تكون سوريا موحدة ويسعون إلى أن يكون نظامها فيدراليا.

وقال المتحدث الصينى إن الفرصة السانحة حاليا للتوصل إلى تسوية سياسية للقضية السورية، مشيرا إلى صمود اتفاقية الهدنة فى البلاد -حتى الآن - واستئناف محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة السورية بفضل الجهود المتضافرة للمجتمع الدولي.

وتابع: إن الصين تؤمن أن عملية تسوية الأزمة السورية سياسيا يجب أن يقودها الشعب السورى نفسه، مشددا على أهمية أن يكون الحل للازمة مرضيا لجميع الأطراف وان يكون مستوعبا لمخاوف الجميع.

>كانت الصين قد أعلنت - الثلاثاء الماضى - تعيين السفير شيه شياو يان كأول مبعوث خاص لها إلى سوريا، مؤكدة سعيها المتواصل، بوصفها أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، للتوصل إلى حل مناسب للقضية السورية.

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