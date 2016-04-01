كذبة إبريل.. موقع نيجيري: المنشطات تحرم مصر من التأهل لأمم إفريقيا 2017

كشف موقع «naij» النيجيري في معرض تقرير ساخر له أن اتحاد الكرة الإفريقي «كاف» منح نيجيريا تذكرة التأهل لكأس الأمم الإفريقية على حساب مصر التي تم استبعادها بعد نتيجة اختبار المنشطات الذي رسب فيه محمد صلاح، لاعب روما ومحمد الننى لاعب أرسنال، المشاركان مع المنتخب.

وأشار الموقع، خلال تقريره الساخر، إلى “Happy April 1st”، فى إشارة إلى «كذبة أبريل».

يذكر أن المنتخب المصرى متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، واقترب بنسبة 95% من حسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب طويل.

وفشل منتخب نيجيريا في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالجابون عقب السقوط أمام مصر بهدف في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات الموهلة لأمم الجابون 2017.