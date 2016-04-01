«وزير الصحة» يشكل لجنة لتقصي الحقائق في وفاة«طفلتي الغربية»

مراسل ONA

شكل الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، لجنة رفيعة المستوي لتقصي الحقائق حول سبب وفاة طفلتين في الغربيه بعد تطعيمهم بـ 4 أيام .

وتباشر اللجنة عملها إعتبارا من غداً السبت، وتتكون اللجنه من أساتذة الأطفال مع رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، ورئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية والأمصال .

وأوضح وزير الصحة، أن الطفلتين تناولتا تطعيمهما ومعهما ٨ أطفال آخرين من نفس الزجاجه ، ولم يحدث لهما أي شئ ، كما أنه تم تطعيم ٢٠٠ ألف طفل من نفس تشغيلة التطعيمات خلال شهرين ولم يصابوا بأي مضاعفات .

وقال الوزير، أنه يتم حاليا متابعة حالة الأطفال الأخرين للإطمئنان عليهم في منازلهم بشكل دوري .

وأضاف، أن جميع أنواع التطعيمات المستخدمه يتم إعتمادها من منظمة الصحة العالمية، حيث تم تطعيم مليون طفل من كل تشغيلات التطعيم الخماسي .