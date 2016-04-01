في_الكلاسيكو.. تقرير في الجول - نحوم الأهلي يتحدثون عن مواجهة برشلونة وريال مدريد

يوم السبت ينتظر العالم بأكمله مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.. مواجهة تكون طموحا للعديد من اللاعبين لا ينتظرها الجمهور فقط.

واللعب أمام ريال مدريد أو برشلونة دائما ما تكون محفورة لدى أي لاعب يواجههم خاصة وأنها لا تتكرر كثيرا للأندية المصرية أو الإفريقية تحديدا.

الأهلي أتاح للاعبيه مواجهة عملاقي إسبانيا خلال الألفية الثالثة 3 مرات، مرة أمام ريال مدريد ومرتين أمام برشلونة جميعهم كانوا مباريات ودية.

الشياطين الحمر نجحوا في قهر الملكي في مباراة أطلق عليها مباراة القرن لأنها جمعت بين ناديي القرن في إفريقيا وأوروبا لكنه خسر في المئوية أمام برشلونة برباعية نظيفة وخسر 4-1 أيضا في مباراة ودية بإنجلترا عام 2009.

FilGoal.com تحدث مع بعض من نجوم الأهلي الذين خاضوا مباريات أمام برشلونة وريال مدريد وكذلك تفضيلاتهم للكلاسيكو.

وائل رياض "شيتوس"

"لدي ذكرى مع مباراة ريال مدريد والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف، في هذه المباراة أضعت انفرادا".

"عندما مرر لي خالد بيب الكرة وجدت نفسي أمام مرمى ريال مدريد لكنني لم أسجل.. في كل مرة أشاهد هذه الفرصة أموت من الحسرة كنت أريد أن أدخل التاريخ".

ثم أضاف ساخرا "كنت أتمنى تسجيل هذا الهدف لأذلكم به مثل مجدي عبد الغني ".

العجيزي

هاني العجيزي سجل هدفا في شباك برشلونة بالمباراة التي انتهت 4-1 للكاتالونيين عام 2009 في ويمبلي.

"لعبت أمام برشلونة وسجلت، شرف لأي لاعب اللعب أمام هذا الفريق العظيم.. شيء عظيم للغاية عندما تلعب أمامهم في استاد مثل ويمبلي ثم تسجل هدفا".

"كان إحساسي لا يوصف ولم أصدق نفسي.. في الشوط الثاني دفعوا بنجوم الفريق وخسرنا 4 لكنني أتشرف باللعب في هذه المباراة وكنت أتمنى منها فقط تحقيق الفوز".

"أنا أشجع ريال مدريد وأعشق كريستيانو رونالدو وأتوقع فوز الملكي بهدفين مقابل هدف".

حسام عاشور

عاشور لاعب الأهلي خاض مباراتي برشلونة في 2007 و2009 لكنه يمتلك ذكرى مع المباراة الثانية التي أقيمت في ويمبلي.

"لاعبي المفضل هو ميسي وأنا أحب برشلونة وأتوقع تحقيق الفوز يوم السبت على ريال مدريد".

"مباراة برشلونة في ويمبلي كانت صعبة ومثل هذه المباريات تظل عالقة في الأذهان وكنت سعيدا للغاية باللعب أمام هذا الفريق الكبير بدون شك".

خالد بيبو

بيبو كان أحد نجوم مباراة الأهلي وريال مدريد عام 2001 التي انتهت بفوز الشياطين الحمر حتى أن العارضة منعت هدفا رائعا له.

"أنا أحب ريال مدريد وكانت مواجهتهم كالحلم، لم نكن نصدق أننا سنواجه نجوم العالم عندما أبلغتنا إدارة النادي بالمباراة".

"كنا نخشى ريال مدريد حتى إجراء عملية الإحماء، لكن مع بداية المباراة قل الانبهار شيئا فشيئا ولعبنا لأنفسنا وللجمهور".

"كلمات جوزيه كان لها مفعول السحر عندما قال لنا العبوا فقط للمتعة.. الأمر ساعدنا كثيرا وخفف الرهبة علينا".

محمد جودة

"مواجهة ريال مدريد كان يوما عظيما، كنا أول فريق مصري يحتك بفريق عالمي في هذا الوقت وكنت سعيدا للغاية فنحن واجهنا الجيل الذهبي لريال مدريد".

"في بعض أوقات المباراة كنت أنسى أنني ألعب أمامهم وأتوقف لمشاهدتهم، لكن الآن الأمر اختلف فالمصريون يلعبون معهم مثل ميدو وصلاح والنني".

"عندما أشاهد مباراة الأهلي وريال مدريد مع أبنائي أتذكر أحداث المباراة وأكثر من كرة راوغت فيها زيدان فكنت ألعب كارتكاز وهو صانع ألعاب وكنت في معظم أوقات المباراة أواجهه".

"أتذكر أنني تخطيته في أكثر من كرة لكن مع فارق أهمية المباراة بالنسبة لنا، هو جاء للعب مباراة ترفيهية بينما كانت مهمة جدا لي".

"أشجع ريال مدريد للأسف وأتمنى فوزهم في الكلاسيكو 2-1".

أحمد السيد

"لعبت أمام برشلونة مرتين، كنت أراقب ميسي في بعض أوقات المباراة.. هو أسطورة لن تتكرر مع كامل احترامي لكل أساطير الكرة بالعالم".

"عندما واجهناه في القاهرة كان مازال لاعبا صغيرا وكان وسط كوكبة كبيرة من النجوم، لكن الآن أصبح أسطورة بكل المقاييس".

"أنا أحب برشلونة أتوقع فوزهم على ريال مدريد في ظل تخبط الأخير".

أسامة حسني

"لعبت أمام برشلونة مع الأهلي، كانت مباراة ممتعة بكل المقاييس وكنا نلعب أمام نجوم العالم وهو شيء مبهر".

"كنت أتمنى تسجيل هدفا لكن لم يحالفني الحظ وأيضا الحصول على قميص رونالدينيو بعد المباراة ولم أنجح في ذلك أيضا".